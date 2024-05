PATs para seleções de emprego

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda. Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

Os PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga para oferecer, dentre outros serviços.

Segundo o governo estadual, para auxiliar a população em busca de uma oportunidade de emprego, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico um levantamento foi realizado e mostrou que de janeiro a março deste ano, foram encaminhados 167 mil cidadãos para processos seletivos – aumento de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2023.

Segundo o governo estadual, por dia, são oferecidas, em média, 14 mil oportunidades nas mais diferentes áreas de atuação. As mais de 230 unidades espalhadas pelo estado oferecem, além das vagas, informações relacionadas à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); seguro-desemprego; atualização de cadastro de emprego e inscrição para cursos de qualificação. Além disso, empregadores que estão procurando profissionais ou necessitam realizar processos seletivos podem buscar os serviços do PAT de maneira gratuita para encontrar os perfis desejados.

Para usar um serviço do PAT, é necessário levar RG, CPF e Carteira de Trabalho. O atendimento presencial pode ser agendado pelo site.

O Governo de São Paulo tem implementado diversos programas voltados para a geração de emprego e renda em todo o Estado. Com 14 milhões de trabalhadores com carteira assinada, o Estado representa cerca de 27% dos empregos formais do País, de acordo com dados da Fundação Seade. Em 2023, foram criadas 391 mil novas vagas, nos setores de serviços, indústria, comércio e agropecuária.

As iniciativas visam não apenas a criação de novas vagas, mas também o desenvolvimento de habilidades, cursos e a inclusão de grupos vulneráveis no mercado de trabalho.