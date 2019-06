Plano de Drenagem

Especialistas fazem alerta: a importância de um serviço adequado de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas torna-se mais clara para a população das grandes cidades na medida em que se acumulam os efeitos negativos das chuvas, tais como alagamentos, inundações, deslizamentos e perda de rios e lagos.

A preocupação tem de passar por todas as esferas: municipais, estaduais e federal.

Não se deve esquecer que grande parte dos efeitos prejudiciais das chuvas deve-se à ação do homem. A ocupação desordenada de áreas urbanas e a conseqüente cobertura de grandes áreas, tornando-as impermeáveis, ocasionam redução de infiltração das chuvas no solo.

A lavagem de superfícies urbanizadas acarreta aumento de carga de poluentes em rios e lagos, além de facilitar a veiculação de doenças como leptospirose e dengue, entre outras.

A cobertura do solo também provoca erosão, reduzindo sua qualidade, tornando-os mais pobres e até mesmo impróprios para a agricultura.

Muitas cidades do País discutem o assunto, por ser de grande importância para a estrutura urbana.

Na semana passada, por exemplo, a Prefeitura de Suzano promoveu uma audiência pública para apresentar os resultados da etapa inicial de elaboração do Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PMDMAP).

O trabalho foi iniciado no segundo semestre de 2018, com o levantamento de dados e de áreas de risco no município.

O contrato, no valor de R$ 3 milhões, financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), prevê pesquisas em registros históricos de ocorrências nos últimos oito anos e renovação de todo o mapa do município em escala urbana e geral, que já se encontra à disposição da população no Sistema de Informações Metropolitanas, o SIM (https://suzano.emplasa.sp.gov.br/).

Além da apresentação dos materiais colhidos com fotografias aéreas, visitas a locais de risco e medições de rios e galerias pluviais, foi anunciada a próxima etapa da elaboração do plano municipal, que consiste em visita e entrevista dos moradores de áreas de interesse até o dia 31 de julho.

O cronograma do plano municipal prevê sua conclusão em novembro, quando será apresentado à Câmara de Suzano. Sua aprovação permitirá que o município pleiteie o financiamento junto a órgãos estaduais e federais para gerenciamento das águas de chuva e para obras contra enchentes e alagamentos.

O processo da elaboração de projeto de drenagem consiste em criar redes para escoar as águas da chuva em um terreno. Daí a sua importância.