Neste ano, a proposta do Plano Nacional de Segurança Pública lançada pelo governo federal vai mirar na integração, coordenação e cooperação entre governo federal, estados e sociedade. Entre os pontos principais da proposta, estão a modernização do sistema penitenciário e o combate integrado às organizações criminosas. Também figuram como prioridades a redução do feminicídio e violência contra a mulher; a diminuição de homicídios dolosos e o combate integrado ao tráfico de drogas e armas.

Tudo será feito em conjunto para que a União possa auxiliar na obtenção desses objetivos.

A execução do Plano começou em fevereiro pelas cidades de Natal, Aracaju e Porto Alegre. O ministro Alexandre de Moraes, esteve em Natal e Aracaju.

Em nível municipal, as cidades também estão se mobilizando na tentativa de reduzir as ocorrências de crimes.

A cidade de Poá, por exemplo, viveu momentos tensos nas últimas semanas com casos graves de homicídios e latrocínios em intervalos pequenos.

A sociedade poaense está preocupada com a situação da cidade, que, por muitos anos, chegou a ser a com menor índice de crimes do Alto Tietê.

O DS publicou na edição de ontem informação de que a Secretaria de Segurança Urbana realizará no sábado, às 15 horas, reunião para elaboração do Plano de Segurança Municipal Participativo.

A atividade será realizada na Câmara e contará com a presença de autoridades civis e militares, representantes da indústria e comércio e sociedade civil organizada.

O evento terá uma abertura e depois será apresentada a metodologia para construção do plano.

Após a introdução ao tema e capacitação dos presentes, será aberto um espaço para sugestões e perguntas para consolidar o trabalho. As autoridades civis e militares responderão os questionamentos e em conjunto trabalharão na elaboração das diretrizes e certificação.

Poá tem buscado alternativas para aumentar a segurança. É preciso haver um compromisso de trazer segurança para Poá e trabalhar diariamente por isso.

É importante contar com o auxílio da população neste sentido. Nesta semana, o secretário de Segurança Urbana de Poá, Carlos Setsuo, convidou toda a sociedade civil, comerciantes e empresários para a elaboração do documento. Acrescentou que estão sendo realizadas ações de combate à criminalidade, que contam com bloqueios nas entradas e saídas, nas divisas com outros municípios e ainda o trabalho de equipes em diversos bairros e vias.

A mobilização é importante, uma vez que é preciso garantir segurança para os milhares de moradores que vivem no local.