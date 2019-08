Poupatempo RG

O Programa Poupatempo foi implantado em 1997 para facilitar o acesso do cidadão às informações e serviços públicos. O programa reúne em um único local órgãos e empresas prestadoras de serviços de natureza pública, realizando atendimento sem discriminação ou privilégios com eficiência e cortesia, segundo informações do governo estadual.

O Poupatempo Sé, primeira unidade do programa, foi inaugurada em 20 de outubro de 1997, na Praça do Carmo, próximo à Praça da Sé, marco zero da cidade de São Paulo. Com a aprovação da sociedade ao padrão de atendimento do Poupatempo, o programa se expandiu. Hoje, são 72 postos fixos de atendimento e uma unidade móvel.

Entre os serviços mais solicitados estão emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento de Veículos, Atestado de Antecedentes Criminais e Carteira de Trabalho.

Informações sobre serviços oferecidos, documentos, condições, prazos e taxas podem ser obtidas no aplicativo SP Serviços ou pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br . Os atendimentos são agendados para garantir conforto aos cidadãos e a eficiência ao programa. O 'Padrão Poupatempo' tornou-se um modelo de atendimento que vem sendo seguido por outros órgãos e empresas governamentais e também pela iniciativa privada.

Na semana passada, o DS trouxe reportagem mostrando que a população de Suzano leva, aproximadamente, 6 minutos e 44 segundos para retirar a 2ª via do RG no Poupatempo de Suzano. O levantamento foi realizado pelo Poupatempo.

A reportagem mostrou que o Poupatempo de Suzano realizou em 2019, no período de janeiro a julho, um total de 280 mil atendimentos. Esses atendimentos são divididos entre os diversos serviços prestados no local.

Dos diversos serviços que são realizados, os três mais solicitados são sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que ocupa a primeira posição, com um total de 47.895 mil atendimentos.

Os serviços sobre emissão de 2ª via de RG fica em segundo lugar, com um total de 40.622 mil atendimentos. E o licenciamento de veículos fica em terceiro, somando 17.425 mil atendimentos. Isso apenas em 2019. O Poupatempo de Suzano já realizou, desde sua inauguração em janeiro de 2013, aproximadamente, um total de 4,3 milhões de atendimentos.

O próprio governo estadualafirma que o Poupatempo é o maior programa de desburocratização da história do Brasil, criado em 1997 pelo ex-governador de São Paulo Mario Covas. Desde a abertura da primeira unidade, já prestou mais de 565 milhões de atendimentos. Hoje, o programa tem 71 unidades fixas no Estado de São Paulo e uma unidade móvel que atende comunidades da periferia da Região Metropolitana da capital paulista.

O conceito da iniciativa é o de atender a todos os cidadãos, sem distinção, em um mesmo espaço, com eficiência e cortesia. Tem dado certo principalmente por conta das avaliações feitas pelos usuários.