Preocupação com as chuvas

As fortes chuvas preocupam. Os bairros mais próximos da Represa de Taiaçupeba estão em alerta. A Defesa Civil realiza monitoramento das áreas de risco.

Nesta semana, o DS trouxe reportagem mostrando que, por conta das fortes chuvas e alagamentos, a Prefeitura de Suzano passou a orientar quem reside às margens de rios, córregos e valas de drenagem, a procurar locais seguros quando houver grandes precipitações pluviométricas. A mesma orientação vale para quem vive em áreas de encosta.

Desde o aumento da vazão da represa, a situação passou a ser de constante alerta.

Os moradores do Jardim Maitê, principalmente, reclamam que a situação de inundação no bairro pode piorar à medida em que a vazão da água é liberada.

Na reportagem publicada pelo DS, nesta semana, a Defesa Civil informou que todos os bairros da cidade estão sendo monitorados por conta dos problemas com a chuva.

A média de pluviosidade em Suzano nos últimos dois dias foi de 46 mm. Dentre os principais problemas trazidos pelas chuvas recentemente, estão os alagamentos, falta de energia e quedas de árvores.

Ou seja, a quantidade de chuvas aumentou. É preciso medidas mais urgentes para tentar evitar desastres por conta das chuvas.

Só para se ter uma ideia, a Defesa Civil informou, nesta semana, que atendeu cerca de 35 chamados para queda de árvores nas últimas semanas. Porém, a única interdição de residências foi feita em um cômodo de uma residência, pois a estrutura cedeu e duas pessoas tiveram ferimentos leves. Ambas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros, a informação é que as duas passam bem e estão na casa de parentes.

Durante esta semana, os moradores do Parque Maria Helena sofreram com os constantes alagamentos.

Segundo eles, a situação já é comum no bairro, basta chover forte que as ruas já são tomadas pelas águas provindas dos córregos da região.

A Prefeitura informa que em casos de alagamentos, os moradores devem entrar em contato com a Defesa Civil ou Corpo de Bombeiros para que possam tomar as providências em relação a possível deslizamento de terra ou enchente. Importante não descartar lixo e entulho perto de corpos d'água para que isso não contribua com alagamentos.

A situação é, sem dúvida, muito preocupante por conta das fortes chuvas que vêm caindo todos os dias. É preciso estar alerta e orientar a população para que se evitem tragédias nesse período de chuvas.