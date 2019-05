Prestação da saúde

O DS trouxe reportagem, na edição de ontem, sobre audiência pública de prestação de contas da pasta. O evento, realizado no plenário Câmara de Suzano, tratou de todas as ações realizadas na área entre janeiro e abril deste ano.

Os números da saúde foram apresentados com possibilidade de questionamentos por parte dos vereadores presentes no evento.

Na primeira parte da audiência pública, por exemplo, foram apresentados dados referentes ao atendimento em Saúde Mental, em especial um levantamento em separado quanto às circunstâncias do ataque à Escola Estadual Professor Raul Brasil, ocorrido em 13 de março, principalmente de acolhimento de vítimas da tragédia e seus familiares. Também reforçou o serviço que continua até hoje, com 210 pessoas inclusas nos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da cidade.

Uma das grandes preocupações na área de saúde continua sendo o risco de fechamento da Santa Casa de Suzano.

O prédio está com leilão marcado para o dia 2 de julho.

Dos dados apresentados, por exemplo, foram verificados 1.508.855 procedimentos realizados pela pasta nos primeiros quatro meses do ano.

A demanda da saúde é grande, sem dúvida. Existe uma preocupação grande na tentativa de garantir o atendimento necessário a todos os pacientes da cidade.

A viabilidade de extensão do horário de atendimento nos postos, a possibilidade de implantação de uma campanha direcionada à saúde visual, o “Abril Marrom”, a demanda por profissionais especializados na rede de atenção básica e a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Cidade Boa Vista foram outros assuntos abordados durante a audiência.

Não há dúvida que, não somente em Suzano, mas em todo o País, é preciso investir mais e melhor na saúde.

Os números falam muito sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil. Sete de 10 brasileiros apontam a Saúde como o principal problema do País (CNI/Ibope). Apesar de o País ter hoje o maior sistema de saúde pública do mundo e áreas de excelência reconhecidas internacionalmente, os recursos para o setor ainda não acompanham a sua necessidade. Daí a importância de se prestar contas e garantir os investimentos necessários.