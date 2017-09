Iniciado no Brasil pelo Centro de Valorização da Vida (CVV), Conselho Federal de Medicina (CFM)e Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), o Setembro Amarelo realizou as primeiras atividades em 2015 concentradas em Brasília. Mundialmente, a Associação Internacional para Prevenção do Suicídio (Iasp) estimula a divulgação da causa, vinculado ao dia 10 do mesmo mês no qual se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.

O CVV é uma entidade sem fins lucrativos que atua gratuitamente na prevenção do suicídio desde 1962, membro fundador do Befrienders Worldwide e ativo junto ao Iasp, da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (Abeps) e de outros órgãos internacionais que atuam pela causa.

Hoje, o suicídio no Brasil já faz mais vítimas que a Aids e mata mais do que vários tipos de câncer e, mesmo assim, muitas pessoas ainda não discutem o assunto e têm medo de encarar as doenças psicológicas que, muitas vezes, levam à morte. Nos últimos anos, a taxa de suicídio no Estado de São Paulo cresceu 30% e os homens são as maiores vítimas. Segundo uma pesquisa recente da Organização Mundial da Saúde (OMS), no Brasil, a cada 100 mil pessoas, quase sete tiraram a própria vida no ano de 2012. Além disso, para cada suicídio podem ter ocorrido mais de 20 outras tentativas que não deram certo.

Ontem, a Câmara de Suzano realizou audiência pública com ciclo de palestras que tratou sobre a prevenção ao suicídio.

A ação foi comandada pela Comissão Permanente de Política Social.

O ciclo de palestras contou com a participação de especialistas. O assunto ainda é pouco abordado.

Para especialistas, o tema suicídio, infelizmente, ainda é um tabu. A contradição é que a informação e o debate sobre o assunto são ferramentas importantes de combate ao crescimento no número de casos registrados no País.

De acordo com os números oficiais do Ministério da Saúde, 32 brasileiros se matam por dia.

A audiência foi importante porque foi possível ter a oportunidade de a população ouvir especialistas e pessoas que tiveram a vida completamente mudada, após um caso de suicídio na família.

O Setembro amarelo é uma campanha mundial anual de conscientização sobre e para a prevenção do suicídio e daí a sua importância.