Provas do Enem 2024

Há mais de duas décadas, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e representa a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil.

As instituições de ensino públicas e privadas adotam as notas do Enem para selecionar estudantes, nos processos seletivos.

Os resultados servem também para seleções de beneficiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e pelo Programa Universidade para Todos (ProUni).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições de educação superior portuguesas. Algumas universidades lusitanas possuem convênio com o Inep para aceitarem as notas do exame.

Nesta semana, conforme reportagem da Agência Brasil, o cronograma do Enem 2024 foi divulgado. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, e o gabarito oficial será divulgado em 20 de novembro. A previsão é de que os resultados sejam divulgados em 13 de janeiro de 2025.

De acordo com o edital, as inscrições começam no próximo dia 27 e vão até 7 de junho. A inscrição deve ser realizada pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição (R$ 85) deve ser paga de 27 de maio até 12 de junho. As solicitações para tratamento por nome social e para atendimento especializado devem ser apresentadas até 7 de junho.

Hoje o ENEM é essencial para a democratização do acesso ao ensino superior, pois é uma avaliação que chega nos mais diversos lugares do Brasil, aos estudantes de diferentes condições socioeconômicas e que considera critérios de acessibilidade.

Além de concorrer a vagas no sistema público, o estudante, através do ENEM, por exemplo, poderá pleitear uma bolsa de estudo pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni) ou um financiamento pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ambos programas ligados ao Ministério da Educação (MEC) que têm por objetivo colaborar para o ingresso de estudantes em cursos superiores não gratuitos.