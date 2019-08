Reforço na energia elétrica

As falhas na geração de energia elétrica, em Suzano, provocam muitas reclamações, conforme reportagens que o DS vem publicando ao longo deste ano.

A EDP prometeu providências. Na edição de ontem, o DS publicou reportagem mostrando que a distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, iniciou as obras da Estação de Transformação de Energia (ETD) Dona Benta, no município de Suzano. Com investimento de mais de R$ 15 milhões, a unidade beneficiará aproximadamente 120 mil clientes.

Uma notícia importante porque vai garantir um atendimento melhor e mais amplo para a população de Suzano que, vez outra, reivindica o fim das quedas de energia em vários bairros da cidade.

Localizada no bairro que leva o mesmo nome da instalação, a Subestação Dona Benta está em fase de construção civil e montagens eletromecânicas, e a previsão para sua energização é dezembro deste ano.

A reportagem mostrou que a obra visa acompanhar o crescimento e desenvolvimento econômico de Suzano nos próximos anos e também trazer mais robustez ao sistema existente.

De acordo com a EDP, atualmente o município de Suzano conta com três subestações e com a ETD Dona Benta, terá a capacidade do sistema energético expandida em 45%, passando dos atuais 146MVA para 212MVA. Além disso, a nova ETD terá a função de ampliar a flexibilidade do sistema energético de outras cidades do Alto Tietê, pois será interligada a cinco unidades já existentes, as subestações Suzano, Itaquaquecetuba, Pedreira (Itaquá), Manoel Areias Pereira e Brás Cubas (Mogi das Cruzes).

Realmente, o consumidor não quer saber de números, que são apenas dados estatísticos. Ele quer saber de resultado e o resultado hoje para o morador do interior é a melhoria e o fim queda de energia. É inadmissível que um serviço público essencial tenha alguma falha.

Equipada com as últimas tecnologias relacionadas a eficiência e segurança, a ETD Dona Benta (88/13,8 kV) terá capacidade de 66 MVA, distribuídos em oito alimentadores de média tensão. A unidade contará ainda com um sistema de acústica para evitar a propagação do som para o meio externo, reforçando os princípios de menor impactos ao meio ambiente. A estação é 100% digitalizada e tem sua supervisão, comando, controle e proteção operada e supervisionada de forma remota via Centro de Operação Integrado (COI), localizado na sede da EDP, em Mogi das Cruzes.