Reforço na segurança

A segurança pública tem sido uma das principais reivindicações da população em todo o Brasil.

A área foi a mais citada nas eleições gerais do ano passado e, garantiram a vitória, tanto em âmbito nacional como estadual, da maioria de todos aqueles candidatos que defendeu o tema.

A segurança é um dos principais pedidos. O setor é de responsabilidade do Estado, segundo a Constituição Federal, mas os municípios têm contribuído com suas guardas e, principalmente, garantindo mais iluminação e ruas asfaltadas.

De fato, a parte de infraestrutura das cidades garante a possibilidade de maior segurança para que as polícias possam circular com suas viaturas, etc.

As cidades da região também buscam garantir mais segurança.

Na edição de ontem, o DS publicou reportagem mostrando que a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã obteve, do Exército Brasileiro, a autorização para receber quatro espingardas calibre 12. As armas tinham sido adquiridas e só dependiam desta autorização para a entrega. Agora, o trâmite burocrático prossegue entre o Exército Brasileiro e o fornecedor.

Os armamentos serão utilizados pela Guarda Civil Municipal (GCM) e vão reforçar a segurança na cidade.

O anúncio foi feito no sábado. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), ao lado do vice-prefeito Walmir Pinto, e do secretário de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, o Prefeito da Academia, fez um balanço sobre as ações na segurança pública da cidade.

O balanço foi postado em um vídeo nas redes sociais e gravado no Parque Maria Helena, conforme reportagem do DS. Dura pouco mais de 3 minutos. Nele, o secretário afirma que o Exército autorizou a GCM de Suzano a utilizar o armamento.

Esta semana a Prefeitura de Suzano informou que a liberação do Exército para que a Guarda Municipal tenha as armas pode reforçar a segurança na cidade.

Toda a documentação foi encaminhada para Brasília.

Há também a licitação para nova aquisição de viaturas e uma Base Comunitária da GCM para toda a cidade.

Nesta administração, a Prefeitura de Suzano já conseguiu equipamentos, armou a guarda, arrumou o Canil e implantou o Guard (Grupo Unido nas Ações de Resistência às Drogas).

Também trouxe mais viaturas e a central de monitoramento que deve atingir total de 100 câmeras.

Não há dúvida que há uma necessidade de investimento na área de segurança.

É o que a população tem cobrado, tem reivindicado para todas as esferas de governo: municipal, estadual e federal.