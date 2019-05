Revitalização bem-vinda

As obras de revitalização realizadas pela Prefeitura de Suzano na Avenida Vereador João Batista Fitipaldi foram concluídas nesta semana. Um serviço importante porque traz maior comodidade para quem mora nas proximidades e também porque conta com acesso a ciclovias.

Toda a extensão, desde o Terminal de Transportes Urbanos Vereador Diniz José dos Santos Faria, o Terminal Norte, no Parque Maria Helena, até a ponte sobre o rio Tietê, na Vila Maluf, passou por recapeamento e recebeu pista exclusiva para bicicletas.

Os trabalhos de recuperação viária tiveram início no dia 6 de abril, com a fresagem do pavimento antigo para recebimento do novo material. A empresa responsável foi a Renov Pavimentação e Construção Ltda., por meio de um contrato no valor de R$ 1.160.029,70. A expectativa é de que haja melhoria em todo o complexo viário que liga a região norte de Suzano à Rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), passando pelo centro da cidade.

Segundo especialistas, os carros são os maiores vilões na poluição de São Paulo.

Segundo a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) eles são responsáveis por emitir 1,5 milhão de toneladas de monóxido de carbono, 386 mil toneladas de partículas de hidrocarbonetos e 367 mil toneladas de óxidos de nitrogênio, entre outros poluentes, por ano. Incentivar o uso de transporte não motorizado está entre as principais soluções sustentáveis para desafogar o trânsito e reduzir o impacto ambiental.

O uso de ciclovias tem se tornado uma alternativa cada vez mais útil à mobilidade urbana, ao bolso, ao tempo, à saúde e ao meio ambiente. Grandes metrópoles que adotaram o uso das bikes como meio transporte têm colhido excelentes resultados e ganhado grande número de adeptos.

Daí a importância das ciclovias na cidade.

Outra ação realizada na avenida Vereador João Batista Fitipaldi foi a construção de 1,6 quilômetro de ciclovia com pavimento asfáltico, no canteiro central, desde o ano passado. Os serviços, estimados em R$ 308,3 mil, foram executados pela empresa Obra Nobre Construtora Ltda. Nos últimos dias, foram finalizadas as ações de sinalização de trânsito pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

O investimento na infraestrutura foi aprovado por quem vive e trabalha naquela região e utiliza a via diariamente.