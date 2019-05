O DS mostrou, na semana passada, a situação das obras de revitalização do bairro do Baruel, que deve se transformar em um complexo turístico.

Os trabalhos seguem, mas no início tiveram dificuldades.

A reportagem mostrou que as obras de revitalização do bairro Baruel estão com término previsto para o segundo semestre deste ano.

Isso porque tiveram seus serviços paralisados decorrente de um problema de saneamento: falta de implantação de esgoto da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, responsável pela elaboração dos projetos de revitalização do local, as obras já se iniciaram e a informação era de que havia rede de coleta de esgoto. Contudo, quando a verificação foi feita, não havia rede de coleta e, sendo assim, o esgoto era dispensado na sarjeta.

Não há dúvida que é muito importante o serviço de revitalização. O bairro tem um monumento histórico e de grande relevância para Suzano.

Trata-se da igreja do bairro que marca o início do povoamento do município e a chegada dos bandeirantes na região, por volta do Século XVIII, além de estar relacionada aos índios que antigamente a utilizavam como casa de reza.

Atualmente, a igreja só abre uma vez por ano, durante a tradicional Festa do Baruel (Festa da Nossa Senhora da Piedade e Louvor ao Divino Espírito Santo), que acontece em setembro.

No caso da obra de revitalização, para contornar a situação, a Sabesp foi contatada pela Prefeitura para tentar resolver o problema de esgoto.

As obras de revitalização do Baruel tiveram de ser paralisadas para que a Sabesp realizasse a implantação de uma rede de esgoto no local, o que ocasionou atraso nas obras de revitalização realizadas pela Prefeitura em parcerias com secretarias municipais. O serviço de pavimentação foi suspenso para que a companhia pudesse atuar.

As obras executadas pela Sabesp contemplaram as casas que estão no Baruel e travessia sob a Rodovia Índio Tibiriçá até a Estação Elevatória.

É importante que os serviços de revitalização sejam concretizados, uma vez que a área em questão, o bairro em si, é de extrema importância para a história de Suzano.