O DS publicou, na edição de domingo, reportagem mostrando os números de roubos a motos em Suzano. Apontou também os locais com maior incidência dos assaltos.

Os números podem contribuir para planejamento estratégico e também como alerta para quem utiliza as motos na cidade.

Só para se ter uma ideia, a Rua Dr. Prudente de Moraes (SP-66) é a principal via escolhida por bandidos para atacar e roubar motos.

A constatação se baseia em levantamento realizado, a partir de dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP), obtidos no Portal da Transparência, a respeito de ocorrências deste tipo na cidade de janeiro a abril deste ano. Foram 12 casos computados, tendo, inclusive, episódios de confronto envolvendo policiais de folga e criminosos. Em 2019, a cidade registrou 54 roubos a motocicletas no primeiro quadrimestre.

A reportagem do DS mostrou que a Prudente de Moraes é uma das principais ligações da cidade com Mogi das Cruzes. É, também, a via que dá acesso a regiões, como centro, Jardim Imperador, Parque Maria Helena, entre outros. E é justamente este grande fluxo diário de carros e motos o atrativo para a ação de criminosos.

O roubo a motos tem sido uma preocupação da polícia. Os números mostram que as ocorrências estão em toda a cidade com maior incidência em alguns bairros.

Episódios de violência, principalmente envolvendo motociclistas, foram recorrentes na via. Em janeiro, um policial militar foi baleado durante assalto, próximo ao Viaduto Ryu Mizuno. Ele sobreviveu ao ataque e os bandidos fugiram levando a moto. O primeiro mês do ano registrou outras duas ocorrências. Houve um registro em fevereiro. Março foi o mês com mais casos. Foram cinco ocorrências. Em abril, o número caiu para três.

Não há dúvida que é precico um reforço maior nas áreas de maior incidência com operações da polícia para garantir a segurança de quem utiliza este tipo de veículo.

A Secretaria de Segurança Público informou que a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes realiza operações constantes e periódicas, em parceria com os distritos policiais de Suzano, para coibir os crimes patrimoniais, em especial os roubos e furtos de veículos. Além disso, o trabalho policial conta com o apoio da Divisão de Investigações sobre Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (Divecar), do Deic, que realiza a "Operação Desmonte", que tem como objetivo combater o comércio ilegal de peças de veículos roubados e furtados.

Mas, sem dúvida, é importante que estas operações sejam reforçadas para garantir maior segurança aos que utilizam motos durante o dia e noite.