O cuidado com os olhos deve começar cedo, logo nos dois primeiros anos de vida da criança, pois esse é o período em que ocorre cerca de 90% do desenvolvimento da visão, defendem especialistas.

O primeiro exame ocular, conhecido como teste do olhinho, é realizado ainda na maternidade, dias após o nascimento, para observar o reflexo da luz.

No entanto, somente isso não basta. Como nos primeiros anos de vida as crianças não conseguem identificar os problemas de visão por conta própria, o ideal é levar seu filho ao oftalmologista entre o terceiro e o sexto mês de vida para fazer todos os testes necessários.

Geralmente, o exame oftalmológico completo é necessário para diagnosticar precocemente erros refracionais como miopia, astigmatismo, hipermetropia e estrabismos.

Esses testes também permitem identificar patologias causadas por doenças sistêmicas contraídas pela mãe durante, como catarata, glaucoma, má formação e tumor intra oculares.

Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura ou de impedir que esses problemas se agravem no futuro, prejudicando o desenvolvimento da criança.

Nesta semana, Poá iniciou um programa importante para atender as escolas da cidade.

Foi lançado o projeto Saúde Boa Visão, que tem como objetivo detectar e corrigir possíveis problemas de visão em alunos do Ensino Fundamental I, com realização de exames e doação gratuita de óculos. A ação é uma parceria das secretarias de Saúde e Educação.

A expectativa é atender 24 escolas com o projeto e aproximadamente 9 mil estudantes. Serão realizados os exames em crianças com idade entre 6 e 11 anos. Apenas na escola Joviano da Silva, onde foi lançado o projeto piloto, serão 276 alunos e a previsão é de terminar todo o processo nesta unidade, já com a entrega dos óculos, até dia 30 de abril.

A expectativa da Prefeitura de Poá é de que o Projeto Boa Visão busca melhorar o desempenho e desenvolvimento das crianças, contribuindo para aumentar o rendimento em sala de aula e evitando a evasão escolar.

Não há dúvida de que um problema de visão pode mudar a carreira escolar dessas crianças.

A ação, sem dúvida, vem para atender uma necessidade muito grande da escola e de toda a rede, já que traz um impacto efetivo no aprendizado, melhorando o desempenho escolar e possibilitando que as nossas crianças tenham uma maior capacidade de realizar suas atividades diárias.

Os cuidados com a visão são importantes em qualquer idade, mas na infância torna-se fundamental já que a detecção precoce de qualquer doença é fundamental para o bom funcionamento da visão.

Quanto maior o atraso na determinação de problemas visuais, menores serão as chances de recuperação e correção do problema, além de contribuir para o déficit de aproveitamento escolar e de socialização e estar relacionado a alterações nos estados emocional e psicológico das crianças, garantem especialistas.