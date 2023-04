A ideia de ter rodovias interligadas é de décadas e começou a sair do papel nos anos de 1990.

De lá para cá, as obras avançaram e chegaram agora do trecho norte, cujo leilão de concessão pelo Governo de SP à iniciativa privada foi realizado no dia 14 de março.

Uma das novidades, anunciadas nesta semana pelo governo estadual, é de que o trecho norte terá uso exclusivo do sistema free flow (fluxo livre), tecnologia com sensores que calcula a tarifa por quilômetro rodado.

Com isso, é eliminada a necessidade de o motorista parar nas praças de pedágio, com consequente redução do tempo de viagem.

O governo destaca a importância da tecnologia para a melhora no tráfego da rodovia e afirmou que o objetivo é implantar o sistema nas demais rodovias concedidas.

O sistema funciona da seguinte forma: quando o veículo passa pelo pórtico, as câmeras com tecnologia OCR (Optical Character Recognition, ou Reconhecimento Ótico de Caracteres) fazem a leitura das imagens frontal e traseira das placas.

Um scanner a laser faz a identificação e o dimensionamento dos veículos em tempo real, capturando as características como altura, largura, comprimento, trajeto e velocidade de carros, motos, ônibus, entre outros parâmetros.

As informações são complementadas pelas antenas de identificação e câmeras de monitoramento e enviadas para um sistema central, responsável por receber e processar todos os dados. Os usuários que possuírem TAGs – dispositivos acoplados no para-brisa dos veículos – farão o pagamento automático. Já os usuários que não possuírem TAG pagarão a tarifa posteriormente, por meio de plataforma digital a ser implementada pela concessionária.

De acordo com o Governo de São Paulo, foi realizado o leilão de concessão do Trecho Norte do Rodoanel à iniciativa privada no dia 14 de março.

O lote foi arrematado pela Via Appia FIP Infraestrutura.

O grupo deve ter a concessão dos serviços de operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do sistema rodoviário pelo prazo de 31 anos. Foram apresentadas quatro propostas pelo empreendimento.

O vencedor da licitação fica responsável pela retomada e conclusão do Rodoanel Norte – o empreendimento foi paralisado em 2018.

Ao todo, o projeto está orçado em R$ 3,4 bilhões.