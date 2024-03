Uma campanha pelo uso consciente da água tem sido propagado pelo Estado na tentativa de evitar o desperdício.

O corpo humano é composto por 70% de água, líquido que desempenha um papel de regulação no organismo: controla a temperatura, absorve e transporta os nutrientes necessários à vida e ainda elimina toxinas por meio do suor e da urina.

Mas para que tudo isso aconteça cotidianamente, é preciso que a água que bebemos seja potável, livre de patógenos e substâncias prejudiciais à saúde.

De acordo com especialistas, além de manter o corpo saudável, esse elemento é imprescindível para a vida humana de outras formas: a simples ação de lavar as mãos com água e sabão, por exemplo, foi essencial para o desenvolvimento da antissepsia que temos hoje.

Não ter um alto padrão de qualidade da água é um grande problema para populações do mundo todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 420 mil pessoas morrem todos os anos ao redor do mundo em decorrência de doenças de transmissão hídrica e alimentar (DTHA).

Essas enfermidades decorrem do consumo, contato e manipulação de água e alimentos contaminados e impróprios para o uso humano — a OMS destaca que cerca de 1,5 bilhão de pessoas não possuem água encanada e saneamento básico adequado. Para alavancar a discussão sobre uso consciente dos recursos hídricos e melhorar esse quadro, a Organização das Nações Unidas (ONU) instituiu, em 22 de março de 1992, o Dia Mundial da Água.

De acordo com o governo estadual, utilizar a água conscientemente, como a data comemorativa propõe, trouxe mudanças significativas para a ciência e para o mundo.

É importante que essa campanha seja abraçada pelos municípios na tentativa de garantir o uso consciente.

Para conscientizar a população, municípios aproveitaram o Dia Mundial da Água para promover ações de educação ambiental.

É importante reforçar a discussão sobre o tema para garantir água em quantidade e qualidade para todos os munícipes.