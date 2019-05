A aproximação do inverno exige atenção especial das autoridades sanitárias em relação a uma doença muitas vezes subestimada pela população em geral: a gripe.

Muitos casos surgem nesse período e trazem grande preocupação.

Apesar de parecer simples, a doença, em suas mais diversas variações de vírus, pode trazer complicações e levar a óbito, daí a importância de se prevenir da doença, principalmente por meio da vacinação.

Segundo especialistas, apesar de não ser uma doença grave, e raramente provocar sintomas por mais de duas semanas; a gripe é responsável pela morte de milhares de pessoas, todos os anos, em razão da baixa imunidade, e/ou em decorrência do surgimento de outras doenças, como pneumonias.

Além disso, surtos epidêmicos e endêmicos provocados por novas linhagens do vírus também são capazes de causar um número significativo de mortes.

Considerando esses fatores, em 1999, Ano Internacional do Idoso, a vacina contra a gripe passou a ser distribuída, gratuitamente, a indivíduos com idade acima de 60 anos, indígenas e portadores de doenças crônicas; anualmente.

Além deles, gestantes, crianças entre seis meses e dois anos de idade, e profissionais da saúde; passaram também a integrar esse grupo, a partir da campanha de 2011.

Nesta semana, Suzano decidiu reforçar a campanha. A Secretaria de Saúde da cidade vai promover a Mobilização Municipal de Vacinação contra a Gripe amanhã.

Trata-se de uma intensificação da campanha nacional de imunização, com o objetivo de alcançar a meta de cobertura de 90% do público-alvo. Haverá 33 profissionais envolvidos nesta ação.

De acordo com a pasta, até o momento, já foram vacinados 53,6% das pessoas dos grupos prioritários: idosos, gestantes, puérperas (mulheres que recentemente deram à luz), crianças menores de 6 anos, pessoas com deficiência no sistema imunológico, servidores públicos das áreas de Saúde e de Educação, entre outros.

Só durante o Dia D, promovido em 4 de maio em todo o País, a imunização alcançou 14% na cidade.

Segundo a Vigilância Epidemiológica, a vacina trivalente disponibilizada na rede pública protege contra três tipos do vírus influenza: H1N1, H3N2 e Gripe B.

É importante que a população possa aderir à campanha para evitar que casos de gripe surjam na cidade.

Em muitos casos, a gripe pode ser grave.

Ela não é apenas um resfriado convencional e traz consequências sérias ao grupo de risco, que são os menores de cinco anos e maiores de 60, além das mulheres grávidas.