Vagas de estacionamento

A frota de veículos cresce diariamente e a oferta de vagas nas vias públicas não acompanha essa expansão. Os estacionamentos são fundamentais neste sentido.

A disponibilidade adequada de vagas diminui o estresse dos motoristas e melhora o fluxo do trânsito, uma vez que retira das ruas carros em busca de locais para estacionar.

Isto não só reduz a emissão de poluentes, como também melhora diretamente o cotidiano da população.

Na edição de ontem, o DS trouxe reportagem mostrando que as pessoas que precisam ir ao Centro de Suzano encontram dificuldades para estacionar seus carros.

A falta de vagas e o descaso dos próprios motoristas atrapalham aqueles que usam a Zona Azul (estacionamento rotativo) na região.

A reportagem mostrou que atualmente, a cidade dispõe de 1.847 vagas de Zona Azul, de uma ou duas horas de duração, sendo cobrado o valor de R$ 1,50 por talão nas duas opções. O total de vagas é praticamente o mesmo entre 2017 e 2018 (a última ampliação foi em 2016, com adição de 380 vagas).

Além da dificuldade pelo número de vagas, as pessoas se queixam da falta de educação dos motoristas, tanto para estacionar quanto para andar.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano informou que as alterações nas vagas de Zona Azul (Estacionamento Rotativo) estão em constante estudo, que um Plano de Mobilidade Urbana está em elaboração, assim como os estudos para requalificação da área central.

Na integração dos sistemas de transporte, as pessoas que utilizam o carro para chegar até áreas centrais da cidade podem se beneficiar diretamente de um planejamento que integre o uso do automóvel e do transporte público.

Especialistas afirmam que os bolsões de estacionamento junto a estações de transporte público, também chamados de park-and-ride (estacione e embarque, em tradução livre), são comuns em cidades europeias e norte-americanas, geralmente localizados nos subúrbios e regiões metropolitanas. O sistema tem como objetivo evitar que as pessoas utilizem o carro para chegar até as áreas centrais da cidade, permitindo que elas estacionem em alguma estação mais afastada da rede e dali embarquem no sistema de transporte público até seu destino final, reduzindo, assim, as horas perdidas em congestionamentos.

Estacionamentos localizados junto a estações na área central das cidades ou em bairros com predominância de atração de viagens tendem a servir apenas como destino final, ou seja, as pessoas vão de carro até estes locais e ali estacionam sem a necessidade de integrar com o transporte público. A consequência direta rende efeito contrário ao esperado: atrai um número maior de automóveis para regiões com oferta de transporte pela comodidade do uso do carro e retira usuários do transporte público gerando maiores congestionamentos e poluição.