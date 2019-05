O transporte com veículos individuais é cada vez mais comum o que, apesar das facilidades para o motorista, também implica em vias urbanas mais congestionadas.

Segundo informações do site portaldotransito.com.br., nesse cenário, o estacionamento rotativo tem uma grande importância para garantir um fluxo contínuo de vagas disponíveis nas cidades.

O estacionamento rotativo também é conhecido como zona azul e, em geral, ele é criado nos centros urbanos para melhorar o tráfego de veículos nesses locais e a disponibilidade de vagas, permitindo que as pessoas possam estacionar e realizar seus afazeres nas áreas próximas.

Esse modelo impõe regras e limites para estacionamento na via pública, alinhado ao meio-fio da calçada.

Como é rotativo, o objetivo é que as pessoas parem por um período preestabelecido de tempo e permaneçam pequenos períodos nas vagas, de forma a liberá-la para que outras pessoas possam estacionar e tenha-se assim um fluxo contínuo.

Na edição de ontem, o DS publicou reportagem mostrando que as multas por desobediência as regras dos estacionamentos rotativos de Suzano - Zona Azul - tiveram um aumento de 18% no período de um ano.

Só para se ter uma ideia, em 2018, a Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana aplicou 2.132 multas de 1º de janeiro até 20 de maio.

Já em 2019, no mesmo período mensal, a pasta autuou 384 motoristas a mais do que o ano passado, totalizando assim 2.516 multas aplicadas.

As multas são destinadas aos condutores que desrespeitam as leis da Zona Azul, tal como estacionar em vagas especiais reservadas para idosos e portadores de deficiência e exceder o tempo permitido do estacionamento, que geralmente são de 1 a 2 horas. Caso o motorista não pague a multa, estará sujeito às penalidades previstas no Código Brasileiro de Trânsito.

Suzano tem hoje 1.847 vagas da Zona Azul.

A grande maioria está localizada na malha central, local onde se concentra o maior número de carros no município. Esse número não muda desde 2017, quando houve a adição de 380 vagas.

De acordo com a Prefeitura, as alterações (aumento) nas vagas estão em estudo dentro do Plano de Mobilidade Urbana, que também prevê a requalificação da área central.

O estacionamento rotativo é uma solução que oferece praticidade e visa melhorar o uso do espaço urbano nas cidades.

Com a tecnologia o recurso torna-se mais eficiente e prático aos motoristas.

Mas é preciso respeitar os limites impostos dentro desse sistema para evitar multas.