Economia circular movimenta até R$ 90,7 bilhões no Brasil, aponta CNI

A economia circular movimenta entre R$ 31 bilhões e R$ 90,7 bilhões no Brasil, segundo levantamento inédito da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Apresentado na 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31), em Antália, na Turquia, o estudo Financiamento para a Economia Circular na Indústria Brasileira, mostra que o país tem um mercado de finanças sustentáveis estimado em R$ 884 bilhões.

Segundo a CNI, os recursos destinados diretamente à circularidade representam entre 3,5% e 10,3% desse total. O percentual é superior à média mundial, de aproximadamente 2%.

Apesar do volume de investimentos, a pesquisa identifica um desequilíbrio na distribuição dos recursos. A maior parte do dinheiro está concentrada em iniciativas de reciclagem, gestão de resíduos e recuperação de materiais, enquanto projetos voltados à prevenção do desperdício, ao desenvolvimento de produtos sustentáveis e ao reaproveitamento de insumos recebem uma parcela menor.

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O que é economia circular?

Diferentemente do modelo tradicional de produção e consumo, conhecido como economia linear, a economia circular busca manter materiais e produtos em uso pelo maior tempo possível.

Na economia linear, o modelo é baseado na extração de recursos naturais, fabricação, consumo e descarte. A economia circular propõe reduzir a extração de matérias-primas, evitar a geração de resíduos e aproveitar melhor os recursos naturais em todas as etapas da cadeia produtiva.

Na prática, o modelo envolve iniciativas como:

• Design sustentável: desenvolver produtos que usem menos matéria-prima e sejam mais duráveis;

• Reutilização: dar novas aplicações a produtos e materiais que ainda podem ser aproveitados;

• Reparo: recuperar equipamentos e produtos para prolongar sua vida útil;

• Reciclagem: transformar resíduos em matéria-prima para novos processos produtivos;

• Eficiência de insumos: reduzir o desperdício de água, energia e materiais durante a fabricação.

O sistema pretende fazer com que os recursos permaneçam circulando na economia, reduzindo impactos ambientais e os custos da atividade industrial.

Recursos concentrados

De acordo com o levantamento da CNI, 80,8% dos recursos identificados para a economia circular são destinados exclusivamente à gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais no fim da vida útil dos produtos.

As etapas anteriores à geração de resíduos, que envolvem mudanças no desenvolvimento e na fabricação dos produtos, recebem uma parcela significativamente menor dos investimentos.

O estudo identificou a seguinte distribuição:

• 80,8%: gestão de resíduos, reciclagem e recuperação de materiais;

• 11,5%: reutilização, reparo e extensão da vida útil de produtos e ativos;

• 7,7%: design sustentável, prevenção de resíduos e eficiência no uso de insumos.

Segundo os números, embora a reciclagem seja importante, a economia circular depende de mudanças em toda a cadeia produtiva, desde a concepção dos produtos até sua destinação final.

Como financiar a circularidade

Em nota, o superintendente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bomtempo, destacou que a economia circular representa uma oportunidade para reduzir custos operacionais e emissões de gases de efeito estufa na indústria de transformação.