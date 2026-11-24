A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta terça-feira (24) o Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/26, que prevê ajuste fiscal nas contas públicas em 2027. O texto muda as regras fiscais para permitir ao Executivo limitar a execução de despesas a fim de alcançar as metas de superávit primário a partir de 2027.

Com a rejeição aos destaques apresentados, a matéria foi aprovada sem alterações e será enviada à sanção presidencial, pois já passou pelo Senado na última quarta-feira (18).

Em seu perfil na rede social X, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, avaliou que a aprovação do texto dá ao país melhores condições de organizar o orçamento de 2027, de seguir investindo e “de cuidar de quem mais precisa”.