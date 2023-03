Anvisa retira obrigatoriedade do uso de máscaras em aviões e aeroportos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras nos aviões e aeroportos de todo o país.

A decisão foi adotada pela diretoria da agência, composta pelo relator Daniel Pereira e os diretores Alex Machado, Rômison Rodrigues Mota, Meiruze Sousa Freitas e Antônio Barra Torres.

De acordo com o relator, a significativa redução em internações e mortes por Covid-19 permitiu que a agência realizasse uma atualização na recomendação e retirasse a obrigatoriedade da proteção no rosto.

Apesar de não ser mais obrigatória, a máscara segue sendo recomendada, principalmente para os mais vulneráveis e para pessoas que estiverem com sintomas respiratórios. A Anvisa informou que a recomendação serve para evitar a transmissão do vírus.

A Anvisa tornou o uso de máscaras obrigatório em 25 de novembro do ano passado, diante do aumento no número de casos na ocasião. Com a revogação, a medida durou pouco mais de três meses.