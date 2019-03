Após 4 meses, viaduto da Marginal Pinheiros é liberado ao tráfego

Após quatro meses, o viaduto da Marginal Pinheiros, que cedeu no dia 15 de novembro do ano passado, foi liberado no sábado (16) para a circulação de todos os tipos de veículos. A liberação ocorreu após um teste de cargas.

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, esteve no local hoje de manhã. “Os testes estão de acordo com os modelos matemáticos elaborados. O que nos permite anunciar que não vamos mais liberar o viaduto na segunda-feira [18], para carros, mas no dia de - e não apenas para carros, mas também para caminhões. Dois meses antes do planejado inicialmente”, disse o prefeito.

Segundo Covas, parte das obras continuará sendo feita no local. “Não são obras emergenciais. São obras de requalificação do viaduto, que poderão ser feitas com ele sendo utilizado”. O custo total da obra, considerando também as obras de requalificação, é de R$ 26 milhões. “Menos de 40% dos R$ 70 milhões caso a gente tivesse que demolir e construir novo viaduto”, ressaltou o prefeito.

A estrutura do viaduto cedeu cerca de dois metros. Por causa disso, o trânsito foi interrompido em cima do viaduto e os veículos com destino à Rodovia Presidente Castello Brancos foram desviados para caminhos alternativos. Com a liberação do viaduto, a circulação pela Marginal Pinheiros, sentido Castello Branco, também volta à normalidade. O rodízio de veículos nessa região será retomado a partir do dia ço. Quem não obedecer o rodízio estará sujeito à autuação.

O prefeito disse ainda que espera anunciar, no dia ço, o cronograma para liberação das obras de recuperação do viaduto da Marginal Tietê que leva à Rodovia Presidente Dutra, que foi interditado em janeiro.

Covas também disse que a prefeitura está contratando uma empresa para fazer laudos dos viadutos e pontes da cidade, respondendo ao fato de o Ministério Público entrado na Justiça solicitando que a prefeitura restrinja o tráfego em todos os viadutos e pontes da cidade em grave situação de risco.

“Iniciamos o processo de contratação dos laudos estruturantes. A prefeitura se orienta a partir desses laudos. Desde 2017, a gente havia verificado que as fiscalizações visuais são insuficientes, são incompletas”, afirmou. “Solicitamos ao Tribunal de Contas para que a gente pudesse fazer a contratação emergencial desses laudos e o tribunal autorizou, desde que houvesse justificativa. A gente tinha, inicialmente, 33 pontes e viadutos que haviam sido elencados para iniciar o processo de contratação desde 2017. Desses 33, de 16 nós já temos os laudos contratados. Dos demais, os laudos estão sendo contratados”, disse o prefeito. “A resposta que vamos dar ao Ministério Público é que a prefeitura está se orientando pela contratação de laudos que apontam efetivamente qual é a real situação das pontes e viadutos da cidade”, acrescentou.