Assuntos financeiros são maioria das 1.489 queixas registradas pelo Procon

As reclamações sobre assuntos financeiros representam 35% das queixas na Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Suzano neste ano e lideram em relação a outros tipos de queixas.

A fundação registrou 1.489 atendimentos. O número corresponde uma queda de 14,71% nas queixas no período de janeiro a setembro deste ano. Se comparado ao mesmo período do ano anterior quando registraram 1.746 atendimentos.

No entanto, cresceu o número de casos de queixas de assuntos financeiros e, consequentemente, uma redução nas reclamações relativas a serviços privados e serviços essenciais.

Nos assuntos financeiros, estão relacionados: créditos consignados não reconhecidos pelos aposentados-pensionistas e envio de cartões de crédito sem a anuência e/ou conhecimento dos aposentados/pensionistas. Na sequencia vem reclamações sobre serviços essenciais, como telefonia (móvel, fixa e internet), água e luz, e serviços privados, correspondentes a 20% e 14%, respectivamente.

As reclamações podem ser feitas diretamente na sede do Procon, que fica na Rua Baruel, 126, no centro, de segunda a quinta-feira, das 8 às 16 horas. O órgão fica aberto até às 17 horas. Às sextas-feiras são realizadas as audiências, razão pela qual não há abertura de reclamações neste dia.

Procon

O Procon recebe reclamações para mediar soluções de conflitos entre consumidor, empresas e prestadores de serviços de forma extrajudicial.

O órgão também se dedica a fornecer orientações sobre questões de consumo e a atuar com medidas administrativas para cessar práticas abusivas. Além disso, periodicamente, realiza palestras em instituições e escolas e vai até os bairros para prestar atendimentos (Procon Móvel) e promover a educação do consumo.