Biden diz ao primeiro-ministro que Israel não deve prosseguir com uma operação militar em Rafah

Segundo relatos da Casa Branca, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu no domingo (11) que Israel não deveria realizar ações militares em Rafah sem um plano para garantir a segurança de aproximadamente 1 milhão de pessoas.

A ligação de Biden com Netanyahu ocorreu dias depois do líder do EUA ter dito aos repórteres que a resposta de Israel no enclave palestino de Gaza foi “exagerada”.

A Casa Branca disse que o apelo também se concentra nos esforços contínuos para proteger os reféns feitos pelo grupo islâmico Hamas num ataque de 7 de outubro a Israel.

Agências humanitárias dizem que um ataque a Rafah seria catastrófico.