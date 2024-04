Criador de 'O Menino Maluquinho', Ziraldo morre aos 91 anos

Ziraldo, criador de 'O Menino Maluquinho', morreu na tarde deste sábado (6), aos 91 anos. De acordo com as informações de sua família, ele faleceu dormindo em sua casa no Rio de Janeiro.

A vida de Ziraldo foi dedicada à escrita. Ele publicou mais de 200 livros. Além de 'O Menino Maluquinho', o desenhista também criou a 'Turma do Pererê'.

Além de desenhista, Ziraldo também foi escritor, chargista, caricaturista e jornalista. Nos anos 1960, fundou o jornal 'O Pasquim', um dos veículos que mais combateu a ditadura militar.