Dados para inscrição no Prouni devem ser entregues até hoje

Oscandidatos que foram pré-selecionados nalistadeesperadoPrograma Universidadepara Todos (Prouni) do primeiro semestrede2024devem comprovar as informações de inscrição até esta quinta-feira (4). Os dados devem ser apresentados nas instituições de educação superior para as quaisforampré-selecionados

Nesta ediçãodoprograma,o MinistériodaEducação MEC) ofereceu 406.428bolsas, sendo308.977 integrais e 97.451parciais(50%), distribuídas em 15.482 cursos, de 1.028 instituições participantes.

OProuni oferta bolsasdeestudointegrais e parciais em cursosdegraduação e sequenciaisdeformação específica em instituiçõesdeeducação superior privadas. São duas edições porano,com ofertadebolsas para ingresso no primeiro e no segundosemestres.