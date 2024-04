Davi Lago lança novo livro em maio e propõe pausa em meio à aceleração desenfreada do cotidiano

O escritor Davi Lago, autor de “Formigas”, “Brasil polifônico” e “Ame o seu próximo”, lança no dia 16 de maio, às 19 horas, seu mais recente livro com o título “Pega Leve: Seus problemas não são maiores que Deus” pela editora Mundo Cristão.

O evento será na sede da Igreja Presbiteriana Comunidade da Vila, na Rua Cardeal Arcoverde, 2.796, Pinheiros, em São Paulo. Desta vez, Davi Lago faz uma análise sobre “o compasso insano dos dias atuais, em meio a um emaranhado de responsabilidades, expectativas, desafios e cobranças” na sociedade contemporânea.

“Em uma era marcada pela hiperconectividade, pela busca incessante do sucesso e pela aceleração desenfreada do cotidiano, o esgotamento emerge como um protagonista silencioso, infiltrando-se na mente e no coração de indivíduos que não querem ficar para trás na corrida da vida”.

Nesse cenário turbulento, Davi Lago propõe uma pausa ou, se preferir, um freio de arrumação. “É preciso lidar com as pressões sem perder a alma”, afirma.

AUTOR BEST-SELLER

Davi Lago é autor best-seller da obra “Brasil Polifônico: Os evangélicos e as estruturas de poder”. No livro, o autor traz uma profunda e envolvente reflexão sobre as influências da tradição judaico-cristã e a reforma protestante nos marcos civilizatórios da sociedade moderna.

Davi Lago ainda escreveu Além da Ansiedade: Sabedoria Para Vencer as Preocupações e Angústias Existenciais; #umdiasemreclamar: Descubra por que a gratidão pode mudar a sua vida; Ame o seu próximo: A ética radical de Jesus; Formigas: Lições da sociedade mais bem-sucedida da terra; Salva Vidas: Como ser um jovem radical e ativo no Reino de Deus; Quatro Conversas Sobre a Escrita; A Igreja do Futuro e o Futuro da Igreja,

QUEM É?

Davi Lago é mestre em Teoria do Direito e graduado em Direito pela PUC Minas. É pesquisador do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo (Labô), onde coordena o grupo de pesquisa Ética da Tecnologia. Atua como colunista do portal HSM Management, assinando o blog Perspectivas de Carreira, e publica artigos regularmente em seu website (www.davilago.com) e em diversos portais como Revista Veja, Estado da Arte/Estadão, Jornal Em Tempo e G1. Atua ainda como capelão da Primeira Igreja Batista em São Paulo e como embaixador da Visão Mundial. É casado com Natália e pai da Maria.