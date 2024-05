Defesa Civil de Itaquá encerra 'Operação RS' com 70 animais salvos e 30 pessoas resgatadas

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba encerrou, com sucesso, a Operação RS após cinco dias de esforços no apoio ao Rio Grande do Sul, duramente afetado pelas fortes chuvas. O balanço final revelou que as equipes resgataram, de quarta (8) até segunda-feira (13), 70 animais domésticos e 30 pessoas que estavam em situação de risco.



Desde a chegada das equipes no estado gaúcho, o foco foi concentrado em Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo e no distrito de Ilha dos Marinheiros.



"A Defesa Civil de Itaquá tem um legado de operações de socorro e agora não foi diferente. Salvamos famílias e acolhemos cada situação com o carinho e respeito que cada um merece. Voltamos para Itaquá com a missão cumprida", disse o coordenador da Defesa Civil, Anderson Marchiori.



As operações priorizaram o resgate de moradores que permaneceram em suas residências, bem como o salvamento de animais e a prestação de suporte humanitário.



Ao longo da ação, que contou com o apoio de equipes de Mogi das Cruzes e demais cidades do estado, ficou evidenciado o compromisso do órgão com a causa humanitária em uma força-tarefa, indo além de fronteiras e culturas.



"Em um momento de necessidade, é fundamental ter equipes alinhadas. A solidariedade é a grande virtude do ser humano e por isso temos muito a agradecer a cada um que participou da ação", completou o prefeito Eduardo Boigues.