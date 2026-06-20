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Jornal Diário de Suzano - 20/06/2026
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Nacional

Defesa Civil Nacional tem sistema invadido e dispara alerta falso

Segundo a organização, a mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra "misantropia", que significa ódio à humanidade

20 junho 2026 - 09h39Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Defesa Civil Nacional tem sistema invadido e dispara alerta falso Defesa Civil Nacional tem sistema invadido e dispara alerta falso - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar às 1h30 da madrugada deste sábado (20), após ter sofrido uma invasão e disparado um alerta para várias regiões do país. Nas redes sociais, moradores do Alto Tietê relataram também ter recebido o alerta, que foi ordenado remotamente por alguém fora do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Segundo a Defesa Civil, a mensagem disparada foi do tipo Alerta Extremo e continha a palavra “misantropia”, que significa ódio à humanidade. Em nota oficial, a organização relatou que o caso se trata, provavelmente, de um ataque hacker.

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai acionar a Polícia Federal e tomar as providências para religar o sistema o mais rapidamente possível, quando todas as condições de segurança forem restabelecidas.