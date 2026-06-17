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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Cidades

Em clima de Copa, Magic City oferece ingressos gratuitos para visitantes que doarem alimentos

Campanha especial é válida para os dias 19, 20 e 21 de junho e garante entrada gratuita para quem vestir a camisa do Brasil e contribuir com ação solidária

17 junho 2026 - 12h39Por da Reportagem Local
Em clima de Copa, Magic City oferece ingressos gratuitos para visitantes que doarem alimentosEm clima de Copa, Magic City oferece ingressos gratuitos para visitantes que doarem alimentos - (Foto: Divulgação)

Quem procura uma opção de lazer para o próximo fim de semana pode aproveitar uma ação especial promovida pelo Magic City Parques & Hotéis, complexo turístico localizado em Suzano (SP). Em clima de Copa do Mundo, o parque está oferecendo ingressos gratuitos para visitas nos dias 19, 20 e 21 de junho.

Para participar, basta realizar o agendamento antecipado, vestir uma camiseta do Brasil e doar 1 kg de alimento não perecível por pessoa na entrada do parque. A iniciativa une o clima de celebração do torneio mundial a uma ação de solidariedade, beneficiando instituições parceiras da região, como o Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A promoção é válida para visitantes a partir de 2 anos de idade e permite o resgate de até três ingressos por CPF. O agendamento deve ser realizado com antecedência, sujeito à disponibilidade de vagas.

Com mais de 20 atrações para todas as idades, o Magic City oferece opções de diversão para famílias, grupos de amigos e crianças, incluindo piscinas, toboáguas, áreas infantis e espaços com águas aquecidas. O ingresso promocional garante acesso ao parque entre 10h e 17h.

Como participar:

Agendar o ingresso gratuito até 18 de junho;

Utilizar uma camiseta do Brasil no dia da visita;

Doar 1 kg de alimento não perecível por pessoa;

Apresentar o ingresso gerado no agendamento na entrada do parque

A promoção é válida exclusivamente para utilização nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2026. O benefício não é cumulativo com outras promoções e está limitado a 5 mil participantes por dia.

Serviço

Campanha: Na Emoção da Torcida
Quando: 19, 20 e 21 de junho de 2026
Onde: Magic City Parques & Hotéis Suzano (SP)
Horário de funcionamento do ingresso promocional: das 10h às 17h
Agendamento: com antecedência, sujeito à disponibilidade
Condição: camiseta do Brasil + doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa

Sobre o Magic City Parques & Hotéis

O Magic City Parques & Hotéis é um complexo de lazer e turismo localizado em Suzano (SP), a cerca de 60 km da capital paulista, inserido em meio à Mata Atlântica. O empreendimento reúne parque aquático e estrutura completa de hotelaria, oferecendo experiências que combinam diversão, descanso e contato com a natureza.

Com mais de 20 atrações para todas as idades, o parque conta com piscinas de ondas, toboáguas, áreas temáticas infantis e espaços de relaxamento com águas aquecidas. O complexo também dispõe de quatro opções de hospedagem: o Naturé Resort, que possui o Quarto do Rei, uma experiência imersiva inspirada no universo nórdico, as Eko Suítes, a Pousada Magic City e a Pousada UpVille, com capacidade para receber mais de 700 hóspedes por dia. Para complementar a experiência, os hóspedes têm acesso à Vila Viking Germânia, uma área exclusiva com piscinas cobertas e aquecidas, ofurôs, bar molhado e ambientação temática, proporcionando ainda mais conforto, lazer e imersão durante a estadia.

Recentemente, o complexo também iniciou um movimento de expansão no segmento de hotelaria premium com o lançamento do Sublime Chalés, projeto de hospedagem de alto padrão integrado à natureza.

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