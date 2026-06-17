Em clima de Copa, Magic City oferece ingressos gratuitos para visitantes que doarem alimentos

Quem procura uma opção de lazer para o próximo fim de semana pode aproveitar uma ação especial promovida pelo Magic City Parques & Hotéis, complexo turístico localizado em Suzano (SP). Em clima de Copa do Mundo, o parque está oferecendo ingressos gratuitos para visitas nos dias 19, 20 e 21 de junho.

Para participar, basta realizar o agendamento antecipado, vestir uma camiseta do Brasil e doar 1 kg de alimento não perecível por pessoa na entrada do parque. A iniciativa une o clima de celebração do torneio mundial a uma ação de solidariedade, beneficiando instituições parceiras da região, como o Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

A promoção é válida para visitantes a partir de 2 anos de idade e permite o resgate de até três ingressos por CPF. O agendamento deve ser realizado com antecedência, sujeito à disponibilidade de vagas.

Com mais de 20 atrações para todas as idades, o Magic City oferece opções de diversão para famílias, grupos de amigos e crianças, incluindo piscinas, toboáguas, áreas infantis e espaços com águas aquecidas. O ingresso promocional garante acesso ao parque entre 10h e 17h.

Como participar:

Agendar o ingresso gratuito até 18 de junho;

Utilizar uma camiseta do Brasil no dia da visita;

Doar 1 kg de alimento não perecível por pessoa;

Apresentar o ingresso gerado no agendamento na entrada do parque

A promoção é válida exclusivamente para utilização nos dias 19, 20 e 21 de junho de 2026. O benefício não é cumulativo com outras promoções e está limitado a 5 mil participantes por dia.

Serviço

Campanha: Na Emoção da Torcida

Quando: 19, 20 e 21 de junho de 2026

Onde: Magic City Parques & Hotéis Suzano (SP)

Horário de funcionamento do ingresso promocional: das 10h às 17h

Agendamento: com antecedência, sujeito à disponibilidade

Condição: camiseta do Brasil + doação de 1 kg de alimento não perecível por pessoa

Sobre o Magic City Parques & Hotéis

O Magic City Parques & Hotéis é um complexo de lazer e turismo localizado em Suzano (SP), a cerca de 60 km da capital paulista, inserido em meio à Mata Atlântica. O empreendimento reúne parque aquático e estrutura completa de hotelaria, oferecendo experiências que combinam diversão, descanso e contato com a natureza.

Com mais de 20 atrações para todas as idades, o parque conta com piscinas de ondas, toboáguas, áreas temáticas infantis e espaços de relaxamento com águas aquecidas. O complexo também dispõe de quatro opções de hospedagem: o Naturé Resort, que possui o Quarto do Rei, uma experiência imersiva inspirada no universo nórdico, as Eko Suítes, a Pousada Magic City e a Pousada UpVille, com capacidade para receber mais de 700 hóspedes por dia. Para complementar a experiência, os hóspedes têm acesso à Vila Viking Germânia, uma área exclusiva com piscinas cobertas e aquecidas, ofurôs, bar molhado e ambientação temática, proporcionando ainda mais conforto, lazer e imersão durante a estadia.



Recentemente, o complexo também iniciou um movimento de expansão no segmento de hotelaria premium com o lançamento do Sublime Chalés, projeto de hospedagem de alto padrão integrado à natureza.