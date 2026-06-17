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Jornal Diário de Suzano - 17/06/2026
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Cidades

Estado autoriza contratação de obra de R$ 1,4 bi da Índio-Tibiriçá

Obra vai beneficiar diretamente Suzano e os municípios do Grande ABC

17 junho 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Obra vai beneficiar diretamente Suzano e os municípios do Grande ABCObra vai beneficiar diretamente Suzano e os municípios do Grande ABC - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O projeto executivo que prevê a duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) foi concluído e avança para a contratação da obra no valor de R$ 1,4 bilhão. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), está previsto o licenciamento ambiental junto às autoridades competentes, em fase de contratação pelo Departamento. Duplicação será entre os quilômetros 33,1 e 69,3.


Além disso, a ação prevê não apenas a duplicação da rodovia, que deve acontecer entre os quilômetros 33,1 e 69,3, mas também a implantação de dispositivos de acesso, retornos e uma transposição em desnível no cruzamento com a linha férrea. As intervenções têm como finalidade ampliar a capacidade da via, melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres.


A obra deverá beneficiar diretamente os municípios de Suzano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Santo André.

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