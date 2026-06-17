Estado autoriza contratação de obra de R$ 1,4 bi da Índio-Tibiriçá

O projeto executivo que prevê a duplicação da Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-031) foi concluído e avança para a contratação da obra no valor de R$ 1,4 bilhão. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), está previsto o licenciamento ambiental junto às autoridades competentes, em fase de contratação pelo Departamento. Duplicação será entre os quilômetros 33,1 e 69,3.



Além disso, a ação prevê não apenas a duplicação da rodovia, que deve acontecer entre os quilômetros 33,1 e 69,3, mas também a implantação de dispositivos de acesso, retornos e uma transposição em desnível no cruzamento com a linha férrea. As intervenções têm como finalidade ampliar a capacidade da via, melhorar a fluidez do trânsito e aumentar a segurança tanto para motoristas quanto para pedestres.



A obra deverá beneficiar diretamente os municípios de Suzano, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Santo André.