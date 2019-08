Embarque de ciclistas em trem de São Paulo aumenta 332% em 10 anos

O número de ciclistas transportados pelos trens da Companhia Paulista de Transportes Metropolitanos (CPTM) saltou 332% em 10 anos. De janeiro a julho de 2009, foram 13.198 embarques de pessoas com bicicletas nos trens. No mesmo período de 2019, o número chegou a 57.083.

As linhas 9-Esmeralda, com 17.025 embarques, e 10-Turquesa, com 14.991, lideram o ranking respectivamente. “Além da popularização do uso das bikes como meio de transporte, outro motivo para atrair os ciclistas para o sistema foi a liberação das magrelas nos trens durante a semana após as 20h30, a partir de agosto de 2015”, destacou a CPTM em nota.

Desde 2007, o transporte de bicicletas nos trens é permitida nos finais de semana, a partir das 14 horas do sábado até o encerramento da operação no domingo. Nos feriados, é permitida durante todo o dia. A CPTM permite quatro bicicletas por viagem, embarcadas no último vagão de cada trem. A partir de 2015, os ciclistas passaram também a poder utilizar os trens de segunda-feira a sexta-feira, após as 20h30. As mesmas regras são válidas para o Metrô de São Paulo.