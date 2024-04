Fugitivos de Mossoró (RN) são presos no Pará após 50 dias de busca

Após 50 dias de busca, os dois presos que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados pelas forças de segurança, nesta quinta-feira (4), no Pará.

Estiveram envolvidos na operação mais de 600 agentes de segurança, entre policiais militares, civis, federais, penais e rodoviários federais, além da Força Nacional.

Os dois fugiram na manhã da Quarta-Feira de Cinzas, 14 de fevereiro, e seguiram até hoje. O Ministério da Justiça informou que eles foram detidos em uma ação conjunta das Polícias Federal e Rodoviária Federal.