Governo quer vacinar mais de 5,8 milhões contra a gripe na região da Grande São Paulo

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo inicia nesta quarta-feira (10), em parceria com os municípios, a campanha de vacinação contra gripe.

A expectativa é vacinar de 90% da população-alvo de 13,2 milhões de paulistas definida para a campanha contra o vírus Influenza. Somente na região da Grande São Paulo, 5,8 milhões pessoas devem ser imunizadas.

Considerando apenas a região da Grande São Paulo, a meta é vacinar mais de 2,2 milhões de idosos, ou seja, pessoas com 60 anos ou mais; aproximadamente 1,5 milhão de crianças com idade a partir de seis meses e até seis anos; cerca de 689,1 mil de profissionais de saúde; 229,5 mil gestantes e 37,6 mil puérperas (com até 45 dias após o parto), entre outros.

De acordo com a diretriz do Ministério da Saúde, responsável por encaminhar as doses da vacina para todo o país, a campanha ocorrerá em duas etapas. A primeira começa no dia 10, voltada a gestantes, puérperas (com até 45 dias após o parto) e crianças a partir de seis meses e menores de seis anos. Nesta fase também haverá uma campanha para atualização das carteiras vacinais dos pacientes desse grupo.

Entre 22 de abril até o dia 31 de maio, serão vacinados na segunda etapa os demais grupos de risco, como idosos, profissionais da saúde, população indígena, professores e pacientes com doenças crônicas, como asma, diabetes, doenças imunossupressoras e outras.

No dia 4 de maio ocorrerá o “Dia D” de vacinação, quando os postos funcionarão no sábado, das 8 às 17 horas.

“A vacinação contra o vírus Influenza é fundamental para evitar complicações decorrentes da gripe, otites e sinusites”, explica a diretora de Imunização da Secretaria, Helena Sato.

A vacina é produzida pelo Instituto Butantan, unidade vinculada à Secretaria, que neste ano disponibilizou 64 milhões de doses ao Ministério para a realização da campanha em todo o Brasil. Segundo recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde), a vacina de 2019 irá prevenir a população alvo contra o vírus Influenza dos tipos A (H1N1), A (H3N2) e B.

Conforme preconiza o governo federal, somente casos de gripe grave, caracterizados como Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), independentemente do tipo, são de notificação obrigatória no país. Em 2018, foram notificados 2.538 casos de SRAG no Estado relacionados ao vírus Influenza, causador de gripes, e 580 óbitos. Especificamente na região da Grande São Paulo, foram 1.011 casos e 188 óbitos.

Etapas da campanha de 2019

Etapa 1: a partir de 10 de abril, para crianças com idade maior que 6 meses e menor que 6 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto); haverá também atualização da carteira vacinal para esses grupos;

Etapa 2: a partir do dia 22 de abril, para trabalhadores de saúde, idosos (com 60 anos ou mais), indígenas, pacientes diagnosticados com doenças crônicas, professores, e outros;