Hoje é Dia: datas, fatos e feriados de janeiro de 2025

Neste primeiro dia de 2025, temos o Dia da Confraternização Universal, que marca o início do ano e simboliza a busca por paz e harmonia entre os povos. Além disso, hoje é o Dia do Domínio Público. A partir de hoje, algumas obras passam a ser “livres de direitos autorais” (a depender de algumas regras).

No Brasil, uma obra entra em domínio público 70 anos após a morte do autor (sempre contando a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento). Todas as regras foram explicadas nesta matéria da Agência Brasil.

Hoje, também, se inicia o Janeiro Branco. A campanha, que vai até o fim do mês, é dedicada à conscientização sobre saúde mental e emocional. O Janeiro Branco foi criado em 2014 e foi tema de matérias na Radioagência Nacional no ano passado e na TV Brasil em 2020.

No dia 6 de janeiro, fechamos as celebrações do início do ano com o Dia de Reis. A festa foi tema da Agência Brasil em 2024 e a origem da data foi explicada na Radioagência Nacional em 2023:

Janeiro também tem o Dia da Bossa Nova (25 de janeiro, em homenagem ao nascimento de Tom Jobim) e o Dia da Visibilidade Trans (29 de janeiro, que visa conscientizar sobre os desafios enfrentados por essa população e reforçar a luta por direitos e dignidade). As datas foram citadas em matérias da TV Brasil que podem ser vistas abaixo:

Datas e pessoas

No dia 7 de janeiro, completam-se 10 anos dos atentados em Paris contra a sede do jornal satírico Charlie Hebdo. Os ataques resultaram em 12 mortes e geraram uma comoção mundial. Na ocasião, o Observatório da Imprensa abordou o assunto:

No dia 15 de janeiro, completam-se 40 anos da primeira eleição presidencial após o fim da Ditadura Militar. Ainda de forma indireta, o pleito elegeu Tancredo Neves (que faleceu antes de assumir o posto, dando lugar a José Sarney). Em 2015, a Agência Brasil tratou do episódio, e, em 2023, foi o programa Na Trilha da História que falou sobre o assunto:

No dia 17, completam-se 20 anos da morte do compositor Bezerra da Silva. O sambista, que transformou o ritmo em objeto de crítica social, já teve sua trajetória contada no programa Roda de Samba (da Rádio Nacional do Rio de Janeiro) em 2015 e no Acervo Musical da TV Brasil em 2020:

Confira a relação completa de datas do Hoje é Dia do mês de janeiro de 2025

Janeiro de 2025

01

Nascimento do cantor, compositor e violinista fluminense Francisco Libório Feitosa, o Chico Feitosa (90 anos) - foi produtor e apresentador da Rádio MEC, inclusive de um programa com seu nome: "Bossa Nova e as histórias de Chico Feitosa"

Morte do marchand e artista plástico pernambucano Marcantonio Vilaça (25 anos)

Lançamento do Jornal Folha de São Paulo (65 anos)

Janeiro Branco - mês de conscientização da saúde mental e emocional

Dia da Confraternização Universal

Dia do Domínio Público

03

Transferência do Arquivo Nacional para a sua atual sede, ocupando um dos edifícios da antiga Casa da Moeda, um dos mais belos prédios construídos no século XIX, na Praça da República (40 anos)

Criação do Itapoã, Região Administrativa XXVIII (20 anos)

04

Morte do escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino Albert Camus (65 anos)

Nascimento do ator, cantor e compositor paulista Domingos Zeminian, o Ruy Rey (110 anos)

Morte do poeta e dramaturgo estadunidense Thomas Stearns Eliot, o T.S. Eliot (60 anos)

Dia Mundial do Braille

05

Nascimento do advogado, deputado federal e compositor cearense Humberto Teixeira (110 anos) - nacionalmente conhecido como parceiro de Luiz Gonzaga

Morte do compositor, arranjador e instrumentista cearense Lauro Maia (75 anos)

Morte do físico e matemático polonês Max Born (55 anos) - fundamental para o desenvolvimento da mecânica quântica

06

Nascimento do cantor e compositor paulista Walter Franco (80 anos)

Morte do advogado e político piauiense Petrônio Portella (45 anos) - atuação destacada como fiador da distensão política empreendida pelos presidentes Ernesto Geisel e João Figueiredo. Era tido como a "estrela civil da ditadura"

Dia de Reis

Dia do Astrólogo

Início da Cabanagem, revolta popular e social ocorrida durante o Império do Brasil (190 anos) - revolta popular e social que ocorreu na então Província do Grão-Pará, que abrangia os atuais estados do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia

Lançamento do programa "Um milhão de melodias", na Rádio Nacional (82 anos)

07

Morte do ator, escritor e apresentador paulista João Silvestre (25 anos) - foi Presidente da Radiobrás, nomeado pelo então Presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo

Criação do Corpo de Voluntários da Pátria, na Guerra do Paraguai (160 anos)

Uma série de atentados terroristas deixa mortos e feridos em Paris, incluindo uma parte da equipe do jornal Charlie Hebdo (10 anos)

Dia do Leitor

Dia da Liberdade de Culto

08

Nascimento do compositor, teatrólogo, pianista, maestro e crítico de arte paulista Francisco de Assis Pacheco (160 anos)

Nascimento do compositor, radialista e jornalista paulista Armando de Lima Reis, o Cristóvão de Alencar (115 anos)

Morte da cantora fluminense Zilda de Carvalho Espíndola, a Aracy Cortes (40 anos)

Nascimento do cantor, músico e ator estadunidense Elvis Presley (90 anos)

Dia Nacional do Fotógrafo

Lançamento da radionovela "Direito de Nascer", na Rádio Nacional (74 anos)

09

Morte do saxofonista, trompetista e compositor pernambucano Levino Ferreira (55 anos)

Nascimento do poeta e diplomata pernambucano João Cabral de Melo Neto (105 anos)

Dia do Astronauta - comemoração em homenagem à Missão Centenário. Realizada pela Agência Espacial Brasileira (AEB) no ano de 2006, a missão foi responsável pela viagem de Marcos Pontes, o primeiro brasileiro no espaço, para a Estação Espacial Internacional (EEI)

10

Nascimento do cantor e compositor britânico Roderick David Stewart, o Rod Stewart (80 anos)

Entra em vigor o Tratado de Versalhes para solucionar os problemas surgidos na guerra 1914-1918 (105 anos)

Um laudo da Polícia Civil de Minas Gerais comprovou a presença de uma substância tóxica em garrafas de cerveja da marca Belorizontina, da Backer (05 anos) - de acordo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, são 26 casos suspeitos de intoxicação por dietilenoglicol. Quatro pessoas morreram. A cervejaria foi interditada.

Início das festividades do Glorioso São Sebastião do Marajó

11

Nascimento do escritor, ensaísta e dramaturgo paulista Oswald de Andrade (135 anos)

Nascimento do compositor, cantor e violonista pernambucano Geraldo Azevedo (80 anos)

Início da primeira edição do Rock in Rio (40 anos)

Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos

Dia Internacional do Obrigado

12

Morte da pediatra e sanitarista catarinense Zilda Arns (15 anos) - irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, foi também fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança e da Pastoral da Pessoa Idosa, organismos de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

Publicação dos primeiros textos de Machado de Assis: as poesias "Ela" e "A Palmeira" (170 anos)

Aniversário de Belém (PA) (409 anos)

13

Morte do compositor, maestro e arranjador paulista Gabriel Migliori (50 anos)

14

Morte do radialista, ator de cinema e apresentador de televisão cearense César de Alencar (35 anos) - a partir de 1945, fez grande sucesso na rádio Nacional do Rio de Janeiro, lançando artistas como Emilinha Borba e Marlene. Comandou um programa que recebeu seu nome

Estreia da Ópera "Tosca", no Teatro Constazi, em Roma (125 anos)

Composição do dobrado "Dois Corações" do maestro fluminense Pedro da Cruz Salgado (105 anos) - considerado o hino das bandas musicais do Brasil

Corínthians é Campeão Mundial (25 anos)

15

Ocorre a eleição presidencial brasileira de 1985 (40 anos) - última ocorrida de forma indireta que, por meio de um colégio eleitoral, elegeu o Presidente Tancredo Neves

Início do funcionamento da Hidrelétrica de Paulo Afonso (70 anos)

16

Louis Compte, o abade e capelão francês, fez uma demonstração a Dom Pedro II da daguerrotipia (185 anos)

Dia da Lavagem das escadarias do Bonfim (data móvel) - acontece na quinta-feira que antecede o segundo domingo após o Dia de Reis, no mês de janeiro.

17

Morte do político, diplomata, historiador, jurista, orador e jornalista pernambucano Joaquim Nabuco (115 anos)

Morte do cantor, compositor, violonista, percussionista e intérprete pernambucano Bezerra da Silva (20 anos)

Entra em vigor a lei que proíbe a produção e venda de bebidas alcóolicas nos Estados Unidos (Lei Seca) (105 anos)

O então secretário especial da Cultura do governo do presidente Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, fez um discurso semelhante ao do ministro de Adolf Hitler da Propaganda da Alemanha Nazista, Joseph Goebbels (05 anos) - após a repercussão, Roberto Alvim foi exonerado

18

Nascimento do compositor e crítico musical russo de ascendência francesa e lituana César Antonovitch Cui (190 anos) - foi um compositor extremamente prolífico, escrevendo muitas peças para piano, música de câmara, centenas de canções, peças para orquestra e várias óperas

Dia Estadual da Baía de Guanabara - foi determinado pela Lei 3616/2001, certamente para lembrar a data do vazamento de um tubo submarino que resultou em uma enorme mancha de óleo

19

Nascimento do cartunista, diretor de arte, escritor, autor de teatro, ilustrador, publicitário, diretor, roteirista e comentarista fluminense Miguel Paiva (75 anos)

Dia do Cabeleireiro

20

Instituição do Hino Nacional composto por Francisco Manuel da Silva (135 anos)

Inauguração do Aeroporto Internacional de Guarulhos (40 anos) - maior aeroporto do Brasil e da América do Sul

Dia Nacional da Parteira Tradicional

Dia Mundial do Queijo

21

Nascimento do cantor e instrumentista brasileiro goiano Lindomar Cabral, o Lindomar Castilho (85 anos) - mais conhecido pela música "Chamarada" e pelo bolero "Você É Doida Demais", que se tornou conhecido pelo Brasil através da série "Os Normais", da Rede Globo

Nascimento do estilista francês Christian Dior (120 anos)

Morte do escritor, ensaísta político e jornalista britânico Eric Arthur Blair, o George Orwell (75 anos) - autor de clássicos como "1984" e "A Revolução dos Bichos"

Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa

Estreia do programa Dalila na Quadra, na Rádio Nacional AM RJ (14 anos)

22

Morte do músico, compositor e instrumentista paulista José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu (90 anos) - um dos maiores compositores de choros, é autor do famoso choro "Tico-Tico no Fubá", que foi muito divulgado por Carmem Miranda, na década de 1940

Realização, no Rio de Janeiro, do primeiro baile de máscaras do Brasil (185 anos) - o evento ocorreu no Hotel d’Italia, no Largo do Rocio, atual Praça Tiradentes

Tombamento do Museu Casa de Portinari, em Brodowski-SP, no ano de 1970, pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, o CONDEPHAAT (55 anos)

Lançamento do programa "Blim Blem Blom", na Rádio MEC (13 anos) - criado e produzido por Tim Rescala, com a intenção de apresentar a música clássica, seus compositores e elementos ao público infantil

24

Nascimento do cantor pernambucano Paulo Diniz (85 anos)

Nascimento do violonista e compositor gaúcho Yamandu Costa (45 anos) - considerado um dos maiores violonistas do Brasil e do mundo

Morte do político britânico Winston Churchill (60 anos) - foi Primeiro Ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial

Instituição do casamento civil no Brasil, pelo o Decreto nº 181, promulgado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, chefe do Governo Provisório da então República dos Estados Unidos do Brasil (135 anos)

Revolta dos Malês, em Salvador (190 anos) - considerado o maior levante de escravizados da História do Brasil

Dia da Previdência Social - a data é uma homenagem à publicação da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923, que instituía a base do sistema previdenciário brasileiro, por meio da criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões para os empregados das empresas ferroviárias

25

Morte da atriz e cantora estadunidense do cinema clássico de Hollywood Ava Gardner (35 anos)

Dia do Carteiro - a data resgata a memória da criação em 25 de janeiro de 1663 do Correio-Mor no Brasil, cujo primeiro titular foi Luiz Gomes da Matta Neto, que já era o Correio-Mor do Reino, em Portugal

Dia da Bossa Nova

26

Nascimento da viloncelista britânica Jacqueline Mary du Pré (80 anos) - conhecida como uma das maiores intérpretes do violoncelo

Nascimento do ator, dublador e diretor cinematográfico estadunidense Paul Newman (100 anos)

Dobradinha brasileira no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 01, com vitória de José Carlos Pace e Emerson Fittipaldi em segundo lugar (50 anos)

Apresentação de Frank Sinatra no Maracanã (45 anos)

27

Morte do político, diplomata e advogado gaúcho Oswaldo Aranha (65 anos)

Libertação do Campo de Concentração de Auschwitz (80 anos)

Primeira apresentação dos Rolling Stones no Brasil (30 anos) - o evento ocorreu no Estádio Pacaembu, em São Paulo

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto

Dia Internacional do Conservador Restaurador

28

Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo - a data relembra a chacina cometida em Unaí - MG, da equipe de auditores que estava indo investigar uma denúncia de trabalho escravo em uma fazenda local

Dia Internacional da Privacidade de Dados

Dia Mundial dos Corais da Amazônia

29

Morte do farmacêutico, jornalista, escritor, orador e ativista político fluminense José do Patrocínio (120 anos) - destacou-se como uma das figuras mais importantes dos movimentos Abolicionista e Republicano no país. Foi também idealizador da Guarda Negra, que era formada por negros e ex-escravos, sendo vanguarda do movimento negro no Brasil

Nascimento do jornalista e escritor gaúcho Apparício Torelly, o Barão de Itararé (130 anos) - pioneiro do humorismo político brasileiro

Dia da Visibilidade Trans

30

Dia do Quadrinho Nacional

Dia da Saudade

31

Dia Mundial do Mágico