Viaduto na Avenida Brasil é destaque em projeto de novo Complexo Viário

O novo Complexo Viário do Alto Tietê, cuja assinatura de convênio para obras ocorreu na quinta-feira (3 de abril), terá como ponto de destaque a construção de um novo viaduto na Avenida Brasil. Isso vai garantir deslocamento melhor para a chegada na Rodovia Henrique- Eroles (SP-66) com acesso para a Rua Dr. Prudente de Moraes.

Em 2021, a avenida passou por obras de pavimentação asfáltica e revitalização.

Na ocasião, equipes da Prefeitura realizaram trabalhos de zeladoria e aplicação de sinalização de trânsito. O setor de Praças, Parques e Jardins também atuava no local, com ações de paisagismo por toda a sua extensão.

A Avenida Brasil é uma das mais importantes vias da cidade, sendo a principal ligação de Suzano com Poá e outros municípios vizinhos.

A via, localizada entre o Jardim Monte Cristo e o Jardim Imperador, recebeu novas sinalização de trânsito e iluminação pública, com a instalação de lâmpadas de LED. Também houve construção e reforma de guias, sarjetas, sarjetões e canteiro central e capeamento de todo o trecho, antes pavimentado com paralelepípedos. O novo asfalto, que tem cinco centímetros de espessura, foi aplicado, em 2021, em quase quatro quilômetros de extensão, somando as pistas nos dois sentidos, entre o viaduto Ryu Mizuno e a ponte do rio Guaió, no limite com Poá.

Além disso, foi implementada uma ciclofaixa na avenida Brasil. A demarcação, adjacente ao canteiro central, acompanha toda a área recém-pavimentada, proporcionando mais segurança aos ciclistas que trafegam pela via e estimulando a prática na cidade.

CONVÊNIO

Por meio deste convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. O complexo de alças fará conexão com a rua Norma Favale, com a Avenida Brasil, com a avenida Paul Percy Harris e com a rodovia Henrique Eroles (SP-66). As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída. O prazo de execução das obras será de 24 meses.

Os serviços que estão inseridos no projeto proporcionarão um conjunto de melhorias que ainda incluem: requalificação das rua Jossei Toda, entre a rua Norma Favale e rua Tarquinio Favale, da própria rua Norma Favale, da avenida Paul Percy Harris, da rua Tarquinio Favale, entre a rodovia Henrique Eroles e a rua Jossei Toda; além de adequação do acesso da rua Magnólia Carrara Braghiroli; readequação da sinalização no viaduto Ryu Mizuno e a avenida Jorge Bei Maluf; e a readequação do tráfego das avenidas Rio de Janeiro e Armando Salles de Oliveira com a rodovia Henrique Eroles.

Para que todo esse escopo de serviços possa ser implementado, será firmado entre o governo estadual e a Concessionária SPMar, com a interveniência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Termo Aditivo Modificativo (TAM) do contrato de concessão, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos e na execução das obras para implementação de dispositivo em desnível do Rodoanel Mario Covas, garantindo conexão direta dos condutores a este acesso na altura dos municípios de Suzano e Poá.