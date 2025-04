Alça do Complexo Viário do Rodoanel começa em 60 dias; investimento é de R$ 1 bilhão

Com investimento de R$ 1 bilhão, provenientes do Governo do Estado de São Paulo, as obras do Complexo Viário do Alto Tietê estão previstas para começar em 60 dias, segundo o secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini. Trata-se da tão esperada alça do Rodoanel, em Suzano.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3), no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré, em Suzano, quando foi assinado o convênio entre a Prefeitura de Suzano e a Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos.

A obra contempla um pedido antigo da cidade, a alça de acesso no Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), que será construída na Avenida Brasil e passará sobre a linha férrea. O projeto também contempla a adequação das linhas locais para recebimento do tráfego, incluindo a implantação de uma nova passarela de pedestres. Após o início das obras, a previsão é que seja entregue em 24 meses.

“Não vamos ganhar apenas uma pequena alça de acesso, ganhamos um anel viário e um complexo de mobilidade urbana. Além da alça de descida do Rodoanel em Suzano, temos também de subida, temos passarela e um novo viaduto na Avenida Brasil”, declarou o prefeito de Suzano, Pedro Ishi.

O novo complexo de alças, fará a interligação das cidades da região junto ao Rodoanel. De acordo com a concessionária SPMar, responsável pelo projeto e execução da obra, o complexo beneficiará 1,6 milhão de pessoas, fazendo uma ligação direta entre a rodovia e a região do Alto Tietê.

“As alças de acesso são fundamentais para Suzano, por conta do fluxo intenso de veículos de carga e passeio que trafegam pela região. Essa obra do Complexo Viário do Alto Tietê é prioritária para o governador Tarcísio de Freitas e não medimos esforços para que ela, enfim, seja concretizada”, destacou Rafael Benini.

Na ocasião, estavam presentes o vice-prefeito Said Raful; o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado; o deputado federal, Marcio Alvino; o secretário de Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi; o presidente da Câmara, Arthur Takayama; o diretor da concessionária SPMar, Almir Bittencourt; o diretor da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), Laércio Simões; além de vereadores e secretários municipais.

“Essa obra não é fácil, é o maior investimento da história da cidade de Suzano e do Alto Tietê. Se não tem a política de competência isso não ia acontecer. Isso vai ser a transformação, não só de Suzano, que vai se tornar ainda mais uma cidade próspera, isso é a transformação de uma região. Uma grande vitrine do Estado de São Paulo”, finalizou Rodrigo Ashiuchi.

PRESENÇAS

Entre os secretários municipais, participaram Francisco Balbino (Segurança Cidadã), Renata Priscila Valencio Magalhães (Educação), Cintia Lira (Administração), Elvis Vieira (Planejamento Urbano e Habitação), Itamar Viana (Finanças), Mauro Vaz (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), César Braga (Controladoria Geral do Município), Alex Santos (Governo), José Luiz Spitti (Cultura), Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos), Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social), Renato Ferraris (Assuntos Jurídicos), Afrânio Evaristo da Silva (Chefe de Gabinete), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana), André Chiang (Meio Ambiente) e Paulo Pavione (Comunicação Pública).

Entre os vereadores, estiveram presentes, além do presidente da Câmara, Artur Takayama; Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse; Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; e João Batista Nogueira de Azevedo, o João Sabugo.

Reivindicação dura mais de dez anos em Suzano

A reivindicação de Suzano dura mais de dez anos. O Trecho Leste do anel viário foi entregue em junho de 2015 só com as alças de acesso, instaladas na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66). Assim, o motorista consegue apenas entrar no Rodoanel pela cidade. Caso haja necessidade de mudar o sentido, o condutor precisa se deslocar até as cidades de Ribeirão Pires (se estiver na direção sul e quiser ir para a norte) ou Itaquaquecetuba (se estiver indo para a norte e precisar mudar para a sul). As opções de saída do anel viário mais próximas para quem acessa a via em Suzano são o entroncamento com a rodovia Ayrton Senna (SP-70), em Itaquá; e a SPA-086/21, uma via de ligação entre o Rodoanel e a avenida Papa João XXIII, em Mauá.

As tratativas sobre as alças entre a Prefeitura de Suzano e os governadores que conduziram São Paulo nos últimos anos ocorrem desde que o prefeito Rodrigo Ashiuchi assumiu a gestão, em 2017. O projeto avançou ao longo dos últimos oito anos, mas o início do projeto executivo, em março de 2024, representou um salto para a “fase final”. Na ocasião, Benini veio até a região e anunciou, em reunião com prefeitos na sede do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), em Mogi das Cruzes, a construção de um complexo viário na região.

Por meio deste convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. O complexo de alças fará conexão com a rua Norma Favale, com a avenida Brasil, com a avenida Paul Percy Harris e com a rodovia Henrique Eroles (SP-66). As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída. O prazo de execução das obras será de 24 meses.

Os serviços que estão inseridos no projeto proporcionarão um conjunto de melhorias que ainda incluem: requalificação das rua Jossei Toda, entre a rua Norma Favale e rua Tarquinio Favale, da própria rua Norma Favale, da avenida Paul Percy Harris, da rua Tarquinio Favale, entre a rodovia Henrique Eroles e a rua Jossei Toda; além de adequação do acesso da rua Magnólia Carrara Braghiroli; readequação da sinalização no viaduto Ryu Mizuno e a avenida Jorge Bei Maluf; e a readequação do tráfego das avenidas Rio de Janeiro e Armando Salles de Oliveira com a rodovia Henrique Eroles.

Para que todo esse escopo de serviços possa ser implementado, será firmado entre o governo estadual e a Concessionária SPMar, com a interveniência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um Termo Aditivo Modificativo (TAM) do contrato de concessão, cujo objeto consiste na elaboração dos projetos e na execução das obras.