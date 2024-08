Isaquias conquista a 5ª medalha olímpica e se iguala a Torben e Scheidt

Isaquias Queiroz agora acumula cinco medalhas olímpicas. O canoísta, de 30 anos,largou atrás dos adversários na final desta sexta-feira (9), mas lutou até o fim, garantindo a segunda colocação e conquistando a prata na prova C1 1.000 metros em Paris-2024.

Com essa medalha de prata no C1 1.000m em Paris, Isaquias subiu na lista dos recordistas olímpicos do Brasil. Agora, com cinco medalhas, ele se iguala aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, ocupando a segunda posição. A ginasta Rebeca Andrade lidera o ranking, com seis medalhas.

Além da recente conquista em Paris, Isaquias já havia conquistado o ouro no C1 1.000m em Tóquio, além de duas pratas no C1 1.000m e no C2 1.000m, e um bronze no C1 200m na Rio 2016.

Isaquias Queiroz (canoagem) - 5 medalhas:

- Prata no C1 1.000m na Rio 2016

- Prata no C2 1.000m na Rio 2016

- Bronze no C1 200m na Rio 2016

- Ouro no C1 1.000m em Tóquio 2020

- Prata no C1 1.000m em Paris 2024