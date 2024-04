Israel acusa Irã de ataque com drones

Israel acusou, neste sábado (13), o Irã de lançar drones contra seu território e garantiu que os sistemas de defesa estão prontos para abatê-los. O País está preparado para acionar as sirenes para que os habitantes das áreas ameaçadas possam se abrigar em caso de um ataque.

Segundo Daniel Hagari, o porta-voz das forças militares israelenses, o tempo de voo dos drones demoraria várias horas.

Hagari confirmou que o Wing of Zion, a versão israelense do Air Force One norte-americano, está neste momento no ar.

“A partir de amanhã (domingo) de manhã, e durante os próximos dias, os estabelecimentos de ensino, os campos de férias e as viagens planejadas não terão lugar”, anunciou o porta-voz das Forças de Defesa de Israel, Daniel Hagari.