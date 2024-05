João Pedrosa lança série em voltada para professores

O projeto "Vida de Professor", idealizado pelo professor e apresentador João Pedrosa, surge como uma plataforma para apresentar as trajetórias inspiradoras e os desafios enfrentados pelos educadores brasileiros em suas jornadas profissionais.

A cada episódio, uma nova história é compartilhada, revelando os bastidores da vida de professores e professoras de diferentes áreas do conhecimento. Com perspectivas, anseios e objetivos singulares, cada episódio aborda os percalços conflituosos e as conquistas marcantes que permeiam o cotidiano desses profissionais.

“Vida de professor é um projeto que eu sempre tive vontade de fazer. Desde quando estava na sala de aula muitas histórias de meus colegas passavam por mim todos os dias mas sentia que muitas vezes não contávamos e nem ouvíamos essas pessoas. Esse projeto vem de um anseio de ouvir essas vozes da educação brasileira, das pessoas que fazem acontecer dentro dos espaços escolares do país. É uma série onde eu tenho certeza que vamos nos emocionar, rir, e pensar as temáticas contemporâneas do nosso país”

destaca João Pedrosa, idealizador do projeto.

Produzido de maneira independente e sem patrocínio externo, a série representa a voz de muitas histórias que por muito tempo não foram contadas. Ao abordar temáticas contemporâneas relacionadas à educação brasileira, o projeto visa lançar ao público o debate sobre o futuro da educação e a valorização dos profissionais do setor educacional do Brasil.

Com um olhar sensível e comprometido com a causa da educação, "Vida de Professor" busca inspirar e incentivar reflexões sobre o papel fundamental dos educadores na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.