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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Saúde

Lei cria Junho Vermelho para incentivar doação de sangue

Norma prevê ações de conscientização e iluminação de prédios públicos

25 agosto 2026 - 13h00Por Agência Brasil
Lei cria Junho Vermelho para incentivar doação de sangueLei cria Junho Vermelho para incentivar doação de sangue - (Foto: Hemorio/Divulgação)

O mês de junho passará a integrar o calendário de ações de incentivo à doação de sangue. De acordo com a Lei 15.491/2026, o poder público produzirá materiais educativos e campanhas com foco no aumento dos estoques nos hemocentros do país. Outra medida prevista é a iluminação de prédios públicos na cor vermelha.

A lei estabelece ainda que a implementação das ações deverá respeitar a disponibilidade orçamentária e ocorrer de forma articulada entre União, estados, Distrito Federal e municípios.

As atividades também deverão estar alinhadas às diretrizes do Ministério da Saúde.

Segundo o texto, a campanha busca fortalecer as iniciativas de conscientização sobre a necessidade de doações regulares de sangue. 

Tais medidas são consideradas essenciais para o atendimento de pacientes em tratamentos médicos, cirurgias, emergências e outras situações que demandem transfusões.

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