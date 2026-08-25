Noiva publica carta aberta a Kewin dos Santos

Muito emocionada, Letícia de Oliveira, noiva de Kewin dos Santos Nunes, publicou uma carta aberta ao parceiro em suas redes sociais.

Kewin desapareceu no dia 7 de agosto. Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde deste domingo (23), na Estrada José Conceição, bairro Jardim Alterópolis, em Suzano. A polícia investiga se é do noivo de Letícia. A família já confirmou.

O corpo foi localizado por populares, em estado carbonizado dentro do próprio carro incendiado. Em suas redes sociais, Letícia disse que “hoje se encontra sem chão, perdida e tentando entender como seguir”.

Veja a carta completa abaixo:

“Sei que você não vai ler, mas, de alguma forma, me sinto em paz por saber que nós demonstramos o nosso amor enquanto estávamos juntos. E isso ninguém pode tirar de nós. Kewin, hoje eu me encontro sem chão, perdida e tentando entender como seguir sem você. Você era o meu lar e agora eu sinto que não tenho para onde voltar. Sei que nada acontece sem a permissão de Deus. E, mesmo com o meu coração despedaçado, eu oro para que Ele tenha te recebido de braços abertos. Quero acreditar que você está em um lugar bom, em paz, e que o amor que sempre sentimos um pelo outro chegou até você. Eu fico aqui. E prometo cuidar de mim, das crianças, dos seus pais e da sua irmã. Prometo guardar tudo o que vivemos e levar comigo cada lembrança, cada sorriso, cada abraço, todos os balões e jogos do Santos que vimos juntos. Kewin, você me fez acreditar que o amor de verdade existe. Mais do que isso, você me fez acreditar em mim mesma. Obrigada por ter me escolhido, por ter me aceitado exatamente como eu sou e por ter cuidado tão bem de nós. Obrigada por tudo. Pelo nosso amor, pela nossa história, pelo nosso pequeno infinito. Eu vou te amar até o meu último suspiro. Eu te amo muito, tudo, demais e tanto”

Ao DS, Letícia contou que o noivo nunca havia desaparecido ou fugido antes, nem mesmo na adolescência.

Na data do ocorrido, o Kewin tentou se encontrar com a noiva para resolver uma discussão que o casal havia tido. No entanto, por estar trabalhando, Letícia não pode encontrá-lo.

Kewin então pediu para que a recepcionista deixasse o celular dele com Letícia e desapareceu em seguida.