Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 25 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Noiva publica carta aberta a Kewin dos Santos

Ele foi localizado por populares, em estado carbonizado dentro do próprio carro incendiado

24 agosto 2026 - 14h10Por da Reportagem Local
Noiva publica carta aberta a Kewin dos Santos Noiva publica carta aberta a Kewin dos Santos - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Muito emocionada, Letícia de Oliveira, noiva de Kewin dos Santos Nunes, publicou uma carta aberta ao parceiro em suas redes sociais.

Kewin desapareceu no dia 7 de agosto. Um corpo carbonizado foi encontrado na tarde deste domingo (23), na Estrada José Conceição, bairro Jardim Alterópolis, em Suzano. A polícia investiga se é do noivo de Letícia. A família já confirmou.

O corpo foi localizado por populares, em estado carbonizado dentro do próprio carro incendiado. Em suas redes sociais, Letícia disse que “hoje se encontra sem chão, perdida e tentando entender como seguir”.

Veja a carta completa abaixo:

“Sei que você não vai ler, mas, de alguma forma, me sinto em paz por saber que nós demonstramos o nosso amor enquanto estávamos juntos. E isso ninguém pode tirar de nós.

Kewin, hoje eu me encontro sem chão, perdida e tentando entender como seguir sem você. Você era o meu lar e agora eu sinto que não tenho para onde voltar.

Sei que nada acontece sem a permissão de Deus. E, mesmo com o meu coração despedaçado, eu oro para que Ele tenha te recebido de braços abertos. Quero acreditar que você está em um lugar bom, em paz, e que o amor que sempre sentimos um pelo outro chegou até você.

Eu fico aqui. E prometo cuidar de mim, das crianças, dos seus pais e da sua irmã. Prometo guardar tudo o que vivemos e levar comigo cada lembrança, cada sorriso, cada abraço, todos os balões e jogos do Santos que vimos juntos.

Kewin, você me fez acreditar que o amor de verdade existe. Mais do que isso, você me fez acreditar em mim mesma. Obrigada por ter me escolhido, por ter me aceitado exatamente como eu sou e por ter cuidado tão bem de nós.

Obrigada por tudo. Pelo nosso amor, pela nossa história, pelo nosso pequeno infinito.

Eu vou te amar até o meu último suspiro.

Eu te amo muito, tudo, demais e tanto”

Ao DS, Letícia contou que o noivo nunca havia desaparecido ou fugido antes, nem mesmo na adolescência.

Na data do ocorrido, o Kewin tentou se encontrar com a noiva para resolver uma discussão que o casal havia tido. No entanto, por estar trabalhando, Letícia não pode encontrá-lo. 

Kewin então pediu para que a recepcionista deixasse o celular dele com Letícia e desapareceu em seguida.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê terá pico de calor após sequência de dias frios nos municípios
Cidades

Alto Tietê terá pico de calor após sequência de dias frios nos municípios

Operação 'Impacto Imediato' une GCM e PM na prevenção de roubos nas regiões central e sul
Polícia

Operação 'Impacto Imediato' une GCM e PM na prevenção de roubos nas regiões central e sul

Profissionais da Educação passam por treinamento em primeiros socorros no Mirambava
Cidades

Profissionais da Educação passam por treinamento em primeiros socorros no Mirambava

'Explanaí' abre inscrições para histórias e projetos da 2ª temporada
Cidades

'Explanaí' abre inscrições para histórias e projetos da 2ª temporada

Palestra 'O Gestor como Agente de Cuidado' promove reflexão sobre liderança e acolhimento
Diálogo

Palestra 'O Gestor como Agente de Cuidado' promove reflexão sobre liderança e acolhimento

Prefeitura concluirá pacote de pavimentação na Vila Fátima com entrega da 14ª via
Cidades

Prefeitura concluirá pacote de pavimentação na Vila Fátima com entrega da 14ª via