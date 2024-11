Pastor Silas Malafaia sofre tentativa de assalto no Rio de Janeiro

O pastor Silas Malafaia sofreu uma tentativa de assalto na tarde desta terça-feira (26), na Rua Professor Plínio Bastos, em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro.

Uma câmera de segurança flagrou o momento do crime. No vídeo, é possível ver que eles estavam em um carro que aparece em frente ao BMW onde Malafaia estava. Ao menos três homens, que aparentam estar com os rostos cobertos, correm em direção ao veículo. Dois deles tentam abrir a porta e batem no vidro.

As imagens também mostram que, neste momento, pedestres em volta começam a correr pela rua. Os seguranças, que estavam logo atrás, descem de outro carro, um Corolla, e um deles aponta a arma em direção aos criminosos, que já não aparecem mais no vídeo. É possível ver a fumaça dos disparos.

O carro dos criminosos, então, avança, seguido pelo BMW, que chega a encostar no Corolla ao dar ré para arrancar. Mais tarde, um dos suspeitos foi encontrado internado em um hospital particular. Ele foi preso. Um veículo roubado foi recuperado