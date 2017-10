Polícia Militar abre concurso para contratar 2,2 mil soldados no Estado

O Estado de São Paulo receberá o reforço de 2.200 novos policiais militares, que serão contratados por meio de concurso público aberto a homens e mulheres. A remuneração básica inicial para o cargo é R$ 3.034,05 e as inscrições seguem até o dia 6 de novembro, no site da Vunesp.

Para participar é necessário ter concluído o Ensino Médio e ter entre 17 e 30 anos idade, além de ser habilitado para dirigir automóveis, entre outras exigências previstas no edital.

A prova será aplicada no dia 3 de dezembro na capital e nas cidades de Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Além da prova, o processo seletivo terá ainda teste físico, exames de saúde e psicológico, e também uma avaliação de conduta do candidato. Os aprovados precisam passar pelo Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública antes de começarem a atuar como soldados.

Oficiais

Também está aberta as inscrições para concurso público para 221 vagas para cargos de Aluno-Oficial PM (para homens e mulheres) e posterior ingresso no Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (Curso de Formação de Oficiais – CFO).

O prazo para os interessados fazerem a inscrição vai até o dia 26 de outubro. As provas objetiva e dissertativa estão previstas para serem aplicadas no dia 19 de novembro, domingo, nas cidades de São Paulo, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.