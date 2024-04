Pró-Vítima celebra 132 anos do Parque Trianon com oficinas, atividades culturais e desfile de pets

O Instituto Brasileiro de Atenção e Proteção Integral a Vítimas (Pró-Vítima) celebra neste fim de semana os 132 anos do Parque “Tenente Siqueira Campos”, o Parque Trianon, importante equipamento da capital paulista. Para comemorar a data histórica, uma programação especial e gratuita será disponibilizada ao público neste sábado e domingo (dias 6 e 7 de abril, respectivamente), das 9h às 17h, com direito a oficina de defesa pessoal, atividades culturais, palestras, distribuição de sementes, troca de livros, feira de adoção e desfile de pets.

No sábado, a agenda terá início pela manhã, após a abertura oficial com autoridades e a execução do Hino Nacional pela cantora lírica Natália Assunção Lago. Segundo a programação, às 10h30, será realizada uma oficina de defesa pessoal para mulheres. A aula será dada pela professora multigraduada em Taekwondo Débora Lima, na Praça “Alexandre de Gusmão”.

Também às 10h30, no Parque Trianon, acontece uma roda de conversa sobre a importância das áreas verdes nos centros urbanos. A condução terá à frente o urbanista Nabil Bonduki e o especialista em Políticas ESG Fernando Penedo. Já a mediação será da advogada Ana Wernke.

Às 11h30, a presidente do Pró-Vítima, a promotora de Justiça Celeste Leite dos Santos, conduzirá uma palestra sobre os direitos de mulheres que já foram submetidas a algum tipo de crime. Na oportunidade, a jurista vai destacar o programa de acolhimento oferecido pela entidade. A moderação será da psicóloga Paloma Dias.

Ao longo de toda a tarde, voluntários do Pró-Vítima ainda farão triagem para o atendimento especializado de vítimas de crimes:

“É importante que façamos o acolhimento dessas pessoas, ouvindo mulheres que passaram ou passam por situações que merecem nossos cuidados e direcionamentos. Durante a palestra, faremos uma abordagem ampla, orientando sobre o papel do Pró-Vítima e propondo uma união de forças contra esse mal que atinge a sociedade como um todo”, observa Celeste.

Arte

Com curadoria de Vera Simões, que integra o Pró-Vítima, o Parque Trianon receberá oficinas de arte, no sábado, das 13h às 16h, com vagas limitadas para quem deseja aprofundar os conhecimentos sobre fotografia, bordado e escultura. Também está prevista a apresentação da Banda da Marinha na entrada principal do equipamento público.

Desfile de pets

Além das atividades articuladas pelo Pró-Vítima, o aniversário de 132 anos do Parque Trianon contará com um desfile de moda pet. Na oportunidade, tutores poderão exibir looks descolados de seus mascotes durante passeio na Praça “Alexandre de Gusmão”. A atividade terá início às 13h, no domingo.

No mesmo local, uma feira de adoção de cães e de gatos ficará disponível durante todo o dia.