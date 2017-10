TCE abre concurso para preencher 133 vagas com salário inicial de R$ 12,9 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) abriu concurso para preencher 133 vagas de Agente de Fiscalização. Os interessados poderão fazer a inscrição até o dia 31 de outubro, no site da Vunesp. Os salários iniciais são de R$ 12.984,88. São 88 vagas na Capital e 45 nas unidades no interior do Estado. A avaliação está marcada inicialmente para o dia 17 de dezembro. Os interessados devem ter nível superior.

Para participar do concurso, basta acessar o site da Vunesp - organizadora do teste -, imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de R$ 57,00 até o dia 1º de novembro.

É possível prestar o exame para os 2 cargos em disputa, desde que a taxa de adesão correspondente seja quitada. Não é permitida, entretanto, a inscrição para o cargo de Agente da Fiscalização em mais de uma cidade.

Com duração de 4 horas, a prova - de caráter eliminatório e classificatório - terá 80 questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais (língua portuguesa, informática e raciocínio lógico) e específicos (relacionados à área). Os locais das avaliações serão divulgados pelo TCE-SP no Diário Oficial do Estado (DOE).

Edital

A íntegra do edital foi disponibilizada pelo Tribunal de Contas no dia 20 de setembro. Para consultas, basta acessar os sites da Corte ou da Vunesp.

Ao todo, estão em disputa 97 postos de Agente da Fiscalização e 36 de Agente da Fiscalização-Administração. No primeiro caso, são 52 lugares na capital e 45 no interior. Todas as vagas para Agente da Fiscalização-Administração tem lotação na capital.

Seguindo a legislação, onze vagas são reservadas para portadores de necessidades especiais - 9 para o cargo de Agente da Fiscalização e 2 para o de Agente da Fiscalização -Administração.