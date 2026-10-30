GCM de Ferraz apreende mais de 100 porções de drogas na Vila Primavera

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos apreendeu 112 porções de substâncias semelhantes a entorpecentes durante patrulhamento preventivo e ostensivo realizado na Vila Primavera, na quarta-feira (28 de outubro).
A ação ocorreu em uma praça da região, onde moradores haviam relatado a ocorrência frequente de consumo e comercialização de drogas. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram quatro indivíduos reunidos em torno de uma mesa que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram do local, não sendo possível realizar a abordagem.
Na vistoria realizada no ponto onde o grupo estava reunido, os guardas localizaram 53 porções de substância semelhante à cocaína, 45 porções semelhantes a crack e 14 porções semelhantes à maconha, além de um aparelho celular de procedência não identificada.
Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi formalizada a apreensão. As substâncias serão submetidas à perícia para identificação.
A ocorrência reforça a importância do patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela Guarda Civil Municipal, especialmente em espaços públicos e locais apontados pela população como pontos de comercialização de entorpecentes.
A GCM de Ferraz de Vasconcelos mantém ações permanentes de patrulhamento em diferentes regiões do município, com o objetivo de prevenir práticas criminosas, ampliar a presença das equipes nas ruas, preservar a ordem pública e proporcionar maior segurança à população.
A participação dos moradores, por meio de denúncias, também é fundamental para orientar as ações de fiscalização e patrulhamento, contribuindo para a identificação de situações que comprometem a segurança e a tranquilidade da comunidade.
Denúncias podem ser realizadas à Guarda Civil Municipal pelos telefones 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112.