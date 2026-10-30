GCM de Ferraz apreende mais de 100 porções de drogas na Vila Primavera

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos apreendeu 112 porções de substâncias semelhantes a entorpecentes durante patrulhamento preventivo e ostensivo realizado na Vila Primavera, na quarta-feira (28 de outubro).

A ação ocorreu em uma praça da região, onde moradores haviam relatado a ocorrência frequente de consumo e comercialização de drogas. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram quatro indivíduos reunidos em torno de uma mesa que, ao perceberem a aproximação da viatura, fugiram do local, não sendo possível realizar a abordagem.

Na vistoria realizada no ponto onde o grupo estava reunido, os guardas localizaram 53 porções de substância semelhante à cocaína, 45 porções semelhantes a crack e 14 porções semelhantes à maconha, além de um aparelho celular de procedência não identificada.

Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi formalizada a apreensão. As substâncias serão submetidas à perícia para identificação.