Homem é preso em Ferraz suspeito de matar o próprio irmão a tiros em Suzano

Um homem foi preso, na última sexta-feira (13), suspeito de matar o próprio irmão a tiros em Suzano, há quase três meses. A prisão aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, após investigações do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

O crime aconteceu no dia 22 de agosto, por volta das 13h, na rua Claudemar Otávio Oliveira, no Jardim Luella, em Suzano. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo no rosto e na cabeça. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital e Maternidade de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu do local após o crime e permaneceu foragido até ser preso em Ferraz.