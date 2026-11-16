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Polícia

Homem é preso em Ferraz suspeito de matar o próprio irmão a tiros em Suzano

Crime aconteceu em agosto, motivado por uma discussão relacionada a posse de um imóvel e um veículo da família

16 novembro 2026 - 13h00 Por Yasmin Torres - da Reportagem local
Homem é preso em Ferraz suspeito de matar o próprio irmão a tiros em Suzano Homem é preso em Ferraz suspeito de matar o próprio irmão a tiros em Suzano - (Foto: Arquivo / DS)

Um homem foi preso, na última sexta-feira (13), suspeito de matar o próprio irmão a tiros em Suzano, há quase três meses. A prisão aconteceu em Ferraz de Vasconcelos, após investigações do Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP) de Mogi das Cruzes.

O crime aconteceu no dia 22 de agosto, por volta das 13h, na rua Claudemar Otávio Oliveira, no Jardim Luella, em Suzano. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo no rosto e na cabeça. Ela chegou a ser socorrida ao Hospital e Maternidade de Suzano, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito fugiu do local após o crime e permaneceu foragido até ser preso em Ferraz.

De acordo com o SHPP, o irmão da vítima foi identificado como suspeito do homicídio. A polícia aponta que o crime teria sido motivado por uma disputa entre os envolvidos, envolvendo a posse de um imóvel e um veículo pertencentes à família.

Após a conclusão das investigações, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do investigado e um mandado de busca domiciliar. Os pedidos foram autorizados pela 2ª Vara Criminal de Suzano.

O homem foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano.