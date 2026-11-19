Dois homens foram presos, na manhã desta quarta-feira (18), durante um roubo a um sítio na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no bairro Botujuru, em Mogi das Cruzes. Segundo a Polícia Militar (PM), os suspeitos renderam o caseiro e, em seguida, foram até a residência principal do imóvel, onde estavam a proprietária e a filha dela. Durante a ocorrência, sete armas de fogo foram apreendidas.
De acordo com a corporação, o caseiro havia sido amarrado nos fundos do sítio pelos dois homens, que estavam encapuzados. Ele conseguiu se soltar a acionou a polícia, que atendeu a ocorrência pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom).
Com as informações sobre a residência principal, os policiais foram até o imóvel e encontraram um dos suspeitos armado, mantendo uma das vítimas na frente dele. Ao receber ordem de rendição, ele soltou a arma e se entregou. O segundo homem também dispensou o armamento ao perceber a chegada dos policiais.
Durante a abordagem, um dos suspeitos informou que carregava outra arma em uma pochete. Na sequência, os policiais realizaram buscas no imóvel e localizaram sete armas de fogo, além de munições, R$ 1.608,80 em espécie, além de aproximadamente R$ 150,59 em ienes japoneses, celulares e um computador MacBook Air M4.
Segundo a PM, os levantamentos iniciais apontaram que os criminosos entraram no sítio com um simulacro de revólver e um facão. Os demais armamentos e munições pertenciam à família. Uma das pistolas, de calibre 9 milímetros, estava registrada em nome do marido da proprietária. A origem dos outros equipamentos não havia sido comprovada.
Os dois homens, as vítimas e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes. A ocorrência foi registrada como roubo com retenção de vítima e averiguação de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito. Os suspeitos permaneceram presos.